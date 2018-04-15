Сирия, 15 апреля. САА отбила у «Нусры»*** ряд населенных пунктов к северо-востоку от Хомса. «Тахрир Сурия» предприняла попытку контрнаступления против «Тахрир Аш-Шам» в Идлибе. САА продолжает наращивать боевую мощь к югу от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наращивать боевую мощь на южных окраинах Дамаска; заняли населенные пункты Аль-Хамрат, Салим, Аль-Мададжин и Аль-Аламех северо-восточнее Хомса; провели боевые вылеты в районе границы между Хамой и Хомсом.

Сирийская свободная армия** (ССА): противостоит САА недалеко от города Даръа.

«Джебхат Тахрир Сурия»: попыталась вернуть населенный пункт Таль Ас в южной части Идлиба; по ошибке уничтожила бронемашину «Ахрар Аш-Шам» в ходе боев с «Нусрой» в провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что захватила военный пикап САА на севере Хомса; обстреляла населенные пункты Кефрая и Аль-Фуа к северо-востоку от Идлиба; открыла огонь по группе солдат САА на юге Хамы.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Al Masdar News выпустило первые кадры из освобожденного города Дума. Напомним, ранее все боевики формирования «Джейш Аль-Ислам»***** покинули территорию населенного пункта вместе со своими семьями в рамках соглашения с правительством САР, заключенным при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. На видеозаписи запечатлены бывшие штаб-квартиры «Армии Ислама», а также подземные тоннели, вырытые членами группировки.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) продолжает наращивать боевую мощь на юге от Дамаска. В сторону лагеря «Аль-Ярмук» и района Аль-Кадам направились военнослужащие спецподразделения САА «Тигры», бойцы 9-й бронетанковой дивизии, а также проасадовские военизированные формирования. Оппозиционный интернет-портал Masar Press Net утверждает, что в квартале Аль-Кадам уже отмечаются перестрелки.

Провинция Хомс

В северной части Хомса разворачиваются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF), с одной стороны и отрядами антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 с другой. Согласно сообщению военного источника в сети Twitter (C_Military1), под контроль правительственных войск перешел город Аль-Хамрат. Кроме того, по данным новостного агентства Al Masdar News, военнослужащим САА также удалось отбить населенные пункты Салим, Аль-Мададжин и Аль-Аламех к северо-востоку от столицы провинции.

Поддержку силам САР оказывали сирийские военные самолеты. В свою очередь, оппозиционный информационный портал Emaan News Center утверждает, что в ходе столкновений исламистам удалось захватить у САА военный пикап, оснащенный пулеметной установкой. Данная информация пока не получила подтверждения от официальных информационных порталов.

Провинция Идлиб

Оппозиционное агентство новостей Emaan News Center сообщает о том, что боевики антиправительственного формирования «Джебхат Тахрир Сурия» попытались вернуть населенный пункт Таль Ас, который был отбит исламистами «Тахрир Аш-Шам» сегодня утром. Тем не менее «Ан-Нусра» отразила атаку. Кроме того, в ходе вооруженных столкновений боевики группировки «Сукур Аш-Шам», входящей в состав «Тахрир Сурии», по ошибке уничтожили бронированную машину своих союзников — «Ахрар Аш-Шам».

Между тем боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся в районе административного центра провинции, возобновили обстрелы населенных пунктов Кефрая и Аль-Фуа, в которых проживает преимущественно шиитское население. Напомним, данные населенные пункты находятся в окружении с 2012 года. Радикалы нередко ведут огонь по жилым кварталам, а также перехватывают грузы с гуманитарной помощью, сбрасываемые с воздуха. Жители Кефрая и Аль-Фуа фактически находятся у исламистов в заложниках и оказываются под ударом всякий раз, когда боевики стараются оказать давление на сирийские власти.

Провинция Даръа

В предместьях административного центра региона продолжаются вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. По информации интернет-портал Emaan News Center, противостояние отмечается в районе населенных пунктов Аль-Гария Аль-Гарбия и Ан-Наима, расположенных к востоку от Даръа. Сведений о потерях сторон пока не поступало. Напомним, инициаторами возобновления боевых действий выступили радикально настроенные бригады Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Хама

Вследствие наступления Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хомс, вооруженные стычки также происходят и на юге соседней Хамы. Военный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что военные самолеты ВВС Сирии провели несколько боевых вылетов в районе границы между двумя регионами. Под ударом оказались военные объекты исламистов. Боевики тем временем обстреляли группу солдат правительственной армии недалеко от контрольно пропускных пунктов «Аль-Казия» и «Аль-Катра». Об этом сообщает новостное агентство Masar Press Net. Данные о потерях сторон в настоящий момент уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)