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Сирия новости 15 апреля 22.30: САА продвинулась на севере Хомса, контрнаступление «Тахрир Сурии» в Идлибе
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    Сирия новости 15 апреля 22.30: САА продвинулась на севере Хомса, контрнаступление «Тахрир Сурии» в Идлибе

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    САА

    Сирия, 15 апреля. САА отбила у «Нусры»*** ряд населенных пунктов к северо-востоку от Хомса. «Тахрир Сурия» предприняла попытку контрнаступления против «Тахрир Аш-Шам» в Идлибе. САА продолжает наращивать боевую мощь к югу от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наращивать боевую мощь на южных окраинах Дамаска; заняли населенные пункты Аль-Хамрат, Салим, Аль-Мададжин и Аль-Аламех северо-восточнее Хомса; провели боевые вылеты в районе границы между Хамой и Хомсом.

    Сирийская свободная армия** (ССА): противостоит САА недалеко от города Даръа.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: попыталась вернуть населенный пункт Таль Ас в южной части Идлиба; по ошибке уничтожила бронемашину «Ахрар Аш-Шам» в ходе боев с «Нусрой» в провинции Идлиб.

    «Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что захватила военный пикап САА на севере Хомса; обстреляла населенные пункты Кефрая и Аль-Фуа к северо-востоку от Идлиба; открыла огонь по группе солдат САА на юге Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскАгентство новостей Al Masdar News выпустило первые кадры из освобожденного города Дума. Напомним, ранее все боевики формирования «Джейш Аль-Ислам»***** покинули территорию населенного пункта вместе со своими семьями в рамках соглашения с правительством САР, заключенным при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. На видеозаписи запечатлены бывшие штаб-квартиры «Армии Ислама», а также подземные тоннели, вырытые членами группировки.

    Тем временем Сирийская арабская армия (САА) продолжает наращивать боевую мощь на юге от Дамаска. В сторону лагеря «Аль-Ярмук» и района Аль-Кадам направились военнослужащие спецподразделения САА «Тигры», бойцы 9-й бронетанковой дивизии, а также проасадовские военизированные формирования. Оппозиционный интернет-портал Masar Press Net утверждает, что в квартале Аль-Кадам уже отмечаются перестрелки.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — ХомсВ северной части Хомса разворачиваются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF), с одной стороны и отрядами антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 с другой. Согласно сообщению военного источника в сети Twitter (C_Military1), под контроль правительственных войск перешел город Аль-Хамрат. Кроме того, по данным новостного агентства Al Masdar News, военнослужащим САА также удалось отбить населенные пункты Салим, Аль-Мададжин и Аль-Аламех к северо-востоку от столицы провинции.

    Поддержку силам САР оказывали сирийские военные самолеты. В свою очередь, оппозиционный информационный портал Emaan News Center утверждает, что в ходе столкновений исламистам удалось захватить у САА военный пикап, оснащенный пулеметной установкой. Данная информация пока не получила подтверждения от официальных информационных порталов.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — ИдлибОппозиционное агентство новостей Emaan News Center сообщает о том, что боевики антиправительственного формирования «Джебхат Тахрир Сурия» попытались вернуть населенный пункт Таль Ас, который был отбит исламистами «Тахрир Аш-Шам» сегодня утром. Тем не менее «Ан-Нусра» отразила атаку. Кроме того, в ходе вооруженных столкновений боевики группировки «Сукур Аш-Шам», входящей в состав «Тахрир Сурии», по ошибке уничтожили бронированную машину своих союзников — «Ахрар Аш-Шам».

    Между тем боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся в районе административного центра провинции, возобновили обстрелы населенных пунктов Кефрая и Аль-Фуа, в которых проживает преимущественно шиитское население. Напомним, данные населенные пункты находятся в окружении с 2012 года. Радикалы нередко ведут огонь по жилым кварталам, а также перехватывают грузы с гуманитарной помощью, сбрасываемые с воздуха. Жители Кефрая и Аль-Фуа фактически находятся у исламистов в заложниках и оказываются под ударом всякий раз, когда боевики стараются оказать давление на сирийские власти.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — ДаръаВ предместьях административного центра региона продолжаются вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. По информации интернет-портал Emaan News Center, противостояние отмечается в районе населенных пунктов Аль-Гария Аль-Гарбия и Ан-Наима, расположенных к востоку от Даръа. Сведений о потерях сторон пока не поступало. Напомним, инициаторами возобновления боевых действий выступили радикально настроенные бригады Сирийской свободной армии (ССА).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — ХамаВследствие наступления Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хомс, вооруженные стычки также происходят и на юге соседней Хамы. Военный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что военные самолеты ВВС Сирии провели несколько боевых вылетов в районе границы между двумя регионами. Под ударом оказались военные объекты исламистов. Боевики тем временем обстреляли группу солдат правительственной армии  недалеко от контрольно пропускных пунктов «Аль-Казия» и «Аль-Катра». Об этом сообщает новостное агентство Masar Press Net. Данные о потерях сторон в настоящий момент уточняются.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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