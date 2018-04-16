Сирия, 16 апреля. На базе США к югу от Хасаки отмечается повышенная активность, связанная с подготовкой новой партии боевиков-исламистов. САА и союзники стягивают силы на юг Хамы в преддверии операции против «Джебхат ан-Нусры»***1. ВВС САР возобновили кампанию против террористов в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцируют дополнительные подразделения на юг Хамы в преддверии операции против «Тахрир аш-Шам»; возобновили авиаудары по объектам террористических формирований в районе «Большого Идлиба».

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): провела новые минометные обстрелы опорных пунктов войск САР и мирных кварталов на северо-востоке Латакии.

Международная коалиция: готовит новую партию боевиков-исламистов на своей базе близ города Аш-Шаддади в Хасаке; направила группу террористов на запад Дейр-эз-Зора для совершения диверсий против САА.

Курды: укрепляют оборонительные линии вблизи позиций армии САР на восточном побережье Евфрата под руководством американских военных.

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции Латакия по-прежнему неспокойно. Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных исламистских группировок провели новую серию обстрелов позиций Сирийской арабской армии (САА) и близлежащих мирных кварталов. Огонь велся со стороны города Кабана по окрестностям населенных пунктов Икко и Бшарфа из крупнокалиберных минометов. По информации новостного ресурса в Facebook Lattakia News Network, никто из правительственных военнослужащих и гражданских лиц, к счастью, не пострадал. Через некоторое время войска САР провели ответные обстрелы, нанеся боевикам огневое поражение из танковых орудий. Данные о причиненном террористическим бандформированиям уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF)**** продолжают укреплять оборонительные линии вблизи позиций сирийской армии у Ат-Табии, расположенной на северо-востоке от Дейр-эз-Зора на восточном берегу реки Евфрат. В настоящее время продолжается отсыпка земляного вала и формирование противотанковых рвов, передает информационное агентство Euphrates Post. Все работы происходят под круглосуточным контролем американских военных. Кроме того, на позициях курдов в этом районе отмечается значительное увеличение количества огневых средств, в частности за счет размещения новых бронированных машин производства Соединенных Штатов. Кроме того, на дорогах в окрестностях поселения Джадит Агедат регулярно фиксируются перемещения техники «Демократических сил» и проамериканской коалиции.

В пустынной местности на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор вновь были замечены стоянки разрозненных бандгрупп боевиков, вышедших из южных районов соседних провинций Хасака и Хомс, передает Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran). Данные террористические формирования ведут диверсионную деятельность на основных маршрутах передвижения правительственных войск САР.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС возобновили удары по военным объектам террористов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе «Большого Идлиба» после недолгой приостановки воздушной операции, связанной с массированной ракетной атакой США, Франции и Великобритании по базам сирийской армии в Дамаске и Хомсе. Согласно сведениям информационного ресурса в Twitter (@MauriceSchleepe), бомбардировкам боевых самолетов САР подверглись позиции исламистов в южной и западной части Идлиба, а также на окраинах соседних провинций Хама и Латакия. Данные об ущербе, причиненном террористам, в настоящее время формируются.

Провинция Хама

На юго-восток Хамы в район города Саламия прибыли дополнительные подразделения проправительственных сил Национальной обороны (NDF)******, сообщает Twitter-канал (@Suriyakmaps). Отмечается, что передислоцированные в этот регион бойцы примут участие в военной операции против отрядов «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей террористических бандгрупп. Среди первостепенных целей данной военной кампании – расширение буферной зоны вокруг Саламии и уменьшение площади анклава исламистов в этом районе, так называемого Растанского котла. Южные районы провинции Хама и часть территорий на севере соседнего Хомса уже несколько лет находятся в оккупации боевиков. Дислоцирующиеся в регионе вооруженные формирования неоднократно нарушали установленный летом 2017-го года режим прекращения огня.

Провинция Хасака

В районе американской военной базы в окрестностях города Аш-Шаддади, находящегося на юге провинции Хасака и контролируемого курдскими вооруженными группировками, отмечается значительный рост активности сил международной коалиции во главе с США. Об этом на своей странице в сети Twitter (@IvanSidorenko1) сообщает военный источник. Предполагается, что это связано с подготовкой новой партии боевиков, которые вскоре войдут в состав так называемой Новой сирийской армии (НСА). Напомним, что, по данным Генштаба вооруженных сил России, американские силы специальных операций создают новую антиасадовскую коалицию, состоящую из местных исламистских группировок. В ее состав, в частности, входят бывшие члены крупнейшей террористической организации «Исламское государство»1. Подготовка террористов ведется на военных объектах Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и населенном пункте Ат-Танф, находящемся на юге провинции Хомс.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)