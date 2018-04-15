США и Иордания начали совместные военные учения

Москва, 15 апреля. Иордания и США начали совместные учения для отработки действий на разные случаи в воскресенье, 15 апреля. Учения продлятся до 26 апреля. Об этом сообщил бригадный генерал Мухаммед аль-Фаляджи на пресс-конференции, которая транслировалась по иорданскому телевидению.

Как стало известно, в совместных учениях примут участие иорданские и 3,5 тысячи американских военнослужащих.

«Они отработают действия по борьбе с терроризмом, установлению порядка и обеспечению охраны жизненно важных объектов», — сообщил Мухаммед аль-Фаляджи.

Глава управления по тренировкам центрального командования США Джон Мот сообщил, что учения являются «золотым шансом для отработки различных сценариев угроз, которые могут возникнуть в регионе». Также он добавил, что будут отработаны действия мобильной команды по реагирования на атаки с применением химического оружия. По словам Мота, это «является актуальным вызовом в регионе».