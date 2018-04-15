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Сотрудники попавшей под удар лаборатории в Сирии рассказали об атаке США
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    Сотрудники попавшей под удар лаборатории в Сирии рассказали об атаке США

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    Сотрудники попавшей под удар лаборатории в Сирии рассказали об атаке США

    Дамаск, 15 апреля. В ночь на субботу США совместно с союзниками нанесли ракетные удары по военным и гражданским объектам Сирии. Одним из таких объектов стал научно-исследовательский центр.

    Ракетные удары разрушили научный центр с лабораториями в сирийском Барзе. Местные жители, которые живут рядом с научно-исследовательским центром, сообщили, что было около 20 попаданий в цель. Центр состоит из нескольких зданий, в некоторых из них проживают сотрудники со своими семьями.

    «Ударили по тому комплексу зданий, в котором находились различные лаборатории», — подчеркнул корреспондент «Комсомольской правды».

    Сотрудники лаборатории сообщили, что там преподавали студентам различные естественные и химические науки, «ничего близкого к химическому оружию не производилось». На данный момент сотрудники и студенты научного центра помогают волонтерам разбирать завалы.

    Коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по Сирии в ответ на якобы применение химического оружия в сирийской Думе. Как выяснилось, атака на мирных жителей Думы была инсценировкой. Организаторы инсценировки уже арестованы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия США несут страдания мирным жителям. Ракетный удар, нанесенный по Сирии, является помощью террористам. 

    Автор: Дарья Смолина
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