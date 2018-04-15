Захарова объяснила, что связывает «дело Скрипалей» и ситуацию в Сирии​​​​​​​

Москва, 15 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ситуация в Сирии и так называемое «дело Скрипалей» тесно связаны.

«Между Сирией и между делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов», — подчеркнула она во время интервью в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, среди них это СМИ, через которые проходит вся информация. В докладах французских силовиков и спецслужб, которые вышли сразу после бомбордировок, указано, что аргументацией основной фактуры являлись социальные сети и СМИ.

«То же самое в Солсбери в деле Скрипалей», — отметила Захарова, назвав «умерщвляющей пропагандой» такую общность двух событий.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ уже заявляла, что США, Великобритания и Франции готовы наносить ракетные удары, основываясь лишь на публикациях в соцсетях и СМИ. Такого же мнения придерживается и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад ничем не обосновывает удары по САР, кроме как информацией, взятой из социальных сетей и СМИ.