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Политика
Захарова объяснила, что связывает «дело Скрипалей» и ситуацию в Сирии​​​​​​​
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    Захарова объяснила, что связывает «дело Скрипалей» и ситуацию в Сирии​​​​​​​

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    Захарова объяснила, что связывает «дело Скрипалей» и ситуацию в Сирии

    Москва, 15 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ситуация в Сирии и так называемое «дело Скрипалей» тесно связаны.

    «Между Сирией и между делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов», — подчеркнула она во время интервью в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

    По ее словам, среди них это СМИ, через которые проходит вся информация. В докладах французских силовиков и спецслужб, которые вышли сразу после бомбордировок, указано, что аргументацией основной фактуры являлись социальные сети и СМИ.

    «То же самое в Солсбери в деле Скрипалей», — отметила Захарова, назвав «умерщвляющей пропагандой» такую общность двух событий. 

    Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ уже заявляла, что США, Великобритания и Франции готовы наносить ракетные удары, основываясь лишь на публикациях в соцсетях и СМИ. Такого же мнения придерживается и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад ничем не обосновывает удары по САР, кроме как информацией, взятой из социальных сетей и СМИ.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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