Нетаньяху и Мэй обсудили значение удара США по Сирии

Тель-Авив, 15 апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его британская коллега Тереза Мэй обсудили значение ракетного удара США и их союзников по Сирии. Соответствующая информация приводится в заявлении Нетаньяху, опубликованном в Twitter канцелярии премьера.

Как стало известно, Нетаньяху сообщил Мэй, «полная нетерпимость к использованию оружия, не относящемуся к обычным видам вооружения», является «важным международным посылом удара (США, Великобритании и Франции по Сирии — ред.)».

«Кроме того, я отметил, что эта политика должна проявляться в недопущении того, чтобы террористические государства и группировки становились обладателями ядерного оружия», — сказал израильский премьер.

В ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам на сирийской территории в ответ на якобы «применение химоружия в городе Дума» в Восточной Гуте». Стоит отметить, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. Врачи, работающие в Думе, сообщили, что к ним не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления. Президент России Владимир Путин назвал удар американцев и их союзников по САР актом агрессии против суверенного государства.