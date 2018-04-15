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Политика
Президент Сирии попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Президент Сирии попал в базу украинского сайта «Миротворец»
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    Президент Сирии попал в базу украинского сайта «Миротворец»

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    Президент Сирии попал в базу украинского сайта «Миротворец»

    Дамаск, 15 апреля. Президент Сирийской арабской республики Башар Асад внесен в список скандального украинского сайта «Миротворец» из-за того, что его дети посетили детский лагерь «Артек», расположенный в Крыму.

    Одной из причин внесения сирийского лидера в базу «Миротворца» стало «сознательное нарушение государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в Крым». Соответствующая информация была опубликована на сайте.

    Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Саблин сообщил, что дети президента Сирии отдыхали в лагере «Артек» в прошедшем году.  По словам российского политика, об этом сообщил сам Башар Асад в ходе встречи с российской делегацией.

    Напомним, что Крым стал частью Российской Федерации после того, как в марте 2014 года был проведен референдум. Согласно данным, более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.  Крым является российской территорией, и претензии Киева по поводу принадлежности Крыма являются безосновательными.

    Автор: Дарья Смолина
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