Белый дом опроверг информацию о новых санкциях против России

Вашингтон, 15 апреля. В Белом доме опровергли факт подготовки новых санкций в отношении Российской Федерации из-за Сирийской республики.

На просьбу прокомментировать информацию о наличии транскрипта брифинга пресс-службы Белого дома, где говорилось о подготовке санкций против России, представитель Белого дома сказал: «У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент», передает РИА Новости.

Ранее издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сказано, что власти США намерены ввести новые санкции против РФ в ответ на поддержку Москвой режима сирийского президента Башара Асада. Соответствующая формулировка якобы содержится в материалах пресс-службы Белого дома.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последние антироссийские санкции, введенные США, наказывают Россию за одно лишь ее нахождение на международной арене, без привязки к конкретным событиям.