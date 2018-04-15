«Пасхальный звон» над Невой: в Петропавловском соборе прошел концерт колокольной музыки. ФАН-ТВ

В Петропавловском соборе состоялся концерт колокольной музыки «Пасхальный звон». Он проводится в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля, на котором представлены четыре программы: симфоническая, хоровая, камерная и звонильная.

«То, что вы сейчас слышите — это то, что называется, традиционные русские звонницы церковные. В основе их лежит ритмическая основа, и они по характеру своему импровизационные, на базе какого-то характерного рисунка, сложившегося может быть сто лет назад, иногда двести лет назад. Иногда это новые совершенно звоны. Но вот разные можно сказать композиции звонов. С недавних пор эти концерты проходят в рамках Московского Пасхального фестиваля — самого крупного фестиваля в России. Он международный, проходит под руководством Валерия Гергиева, который включает симфоническую программу, хоровую программу и звонильную программу, в рамках которой мы и делаем эти концерты здесь в Петербурге», — рассказывает звонарь храма Сретения Господня Андрей Иванов.

В последний день Светлой седмицы в 17.00 звонари из разных приходских храмов играли традиционные церковные композиции. Колокольный звон продлился около часа. Звонари сменяли друг друга, кто-то играл на большом колоколе, кто-то на нескольких маленьких. Концерт в Петропавловской крепости, исполненный на колоколах Петропавловского собора прошел в рамках Звонильной недели фестиваля.