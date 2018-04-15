Меню
ФАН-ТВ
«Пасхальный звон» над Невой: в Петропавловском соборе прошел концерт колокольной музыки. ФАН-ТВ
Политика
Земан: Запад разворошил Ближний Восток
Следующая новость
Загрузка...

    «Пасхальный звон» над Невой: в Петропавловском соборе прошел концерт колокольной музыки. ФАН-ТВ

    41

    В Петропавловском соборе состоялся концерт колокольной музыки «Пасхальный звон». Он проводится в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля, на котором представлены четыре программы: симфоническая, хоровая, камерная и звонильная.

    «То, что вы сейчас слышите — это то, что называется, традиционные русские звонницы церковные. В основе их лежит ритмическая основа, и они по характеру своему импровизационные, на базе какого-то характерного рисунка, сложившегося может быть сто лет назад, иногда двести лет назад. Иногда это новые совершенно звоны. Но вот разные можно сказать композиции звонов. С недавних пор эти концерты проходят в рамках Московского Пасхального фестиваля — самого крупного фестиваля в России. Он международный, проходит под руководством Валерия Гергиева, который включает симфоническую программу, хоровую программу и звонильную программу, в рамках которой мы и делаем эти концерты здесь в Петербурге», — рассказывает звонарь храма Сретения Господня Андрей Иванов.

    В последний день Светлой седмицы в 17.00 звонари из разных приходских храмов играли традиционные церковные композиции. Колокольный звон продлился около часа. Звонари сменяли друг друга, кто-то играл на большом колоколе, кто-то на нескольких маленьких. Концерт в Петропавловской крепости, исполненный на колоколах Петропавловского собора прошел в рамках Звонильной недели фестиваля.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    2534
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    38068
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    4813
    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    7:16   15 Апреля 2018
    32692