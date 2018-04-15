Рябков: США стоит сосредоточиться на уничтожении своего химического оружия

Москва, 15 апреля. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что США стоит сосредоточиться на уничтожении своего химического оружия вместо обвинений в адрес России. Об этом российский дипломат заявил в интервью ТАСС.

Сергей Рябков подчеркнул, что количество отравляющих веществ в США «исчисляется тысячами тонн».

«Вместо того чтобы обвинять Россию в том, чего просто нет и быть не может, и повторять бесстыдное и наглое вранье, США бы лучше сосредоточились на уничтожении своего химического арсенала», — заявил Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел также добавил, что США являются единственным государством-участником Конвенции о запрещении химического оружия, которое не уничтожило свое химоружие.