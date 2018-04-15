Вучич озвучил позицию Сербии по ударам США в Сирии

Москва, 15 апреля. Сербия придерживается политики нейтралитета в связи с ракетными ударами США и союзников по Сирии, заявил президент республики Александр Вучич. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба президента Сербии.

«Сербия ревностно хранит свой военный нейтралитет, — сказал сербский лидер послу США в Белграде Кайлу Скотту, пригласившему Сербию принять участие в расследовании инцидента в сирийской Думе, которое проводит ОЗХО. — Наша страна хочет со всеми разговаривать и иметь партнерские и дружеские отношения».

По его словам, Сербия не хочет вмешиваться в отношения между великими державами, потому как является территориально маленькой страной. При этом Белград осуждает использование химического оружия в любой точке мира, подчеркнул Вучич.

В ночь на 14 апреля США и их союзники — Великобритания и Франция — нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химоружия в Восточной Гуте. При этом известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. Президент РФ Владимир Путин осудил действия США, Франции и Великобритании, решительно подчеркнув, что данными действиями коалиция США только помогает террористам.