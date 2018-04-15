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Хейли: Грядут новые санкции против России
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    Хейли: Грядут новые санкции против России

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    Хейли: Грядут новые санкции против России

    Москва, 15 апреля. США введут новые санкции против России в понедельник, 16 апреля. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CBS.

    «Грядут новые санкции в отношении России. Министр финансов [Стивен] Мнучин объявит их в понедельник», — подчеркнула Никки Хейли.

    По словам американского политика, новые санкции будут введены в отношении компаний, которые имели дело с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом.

    В ночь на субботу США и их союзники нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам на территории Сирии. Поводом для этих действий стало якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума. Как оказалось, атака на мирных жителей Думы 7 апреля была лишь инсценировкой. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что организаторы инсценировки, которая была использована в качестве предлога для нанесения ударов, арестованы. Они выступили на телевидении с признанием.

    Министерство финансов США объявило о расширении санкций против России. В новый список вошли 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что последние введенные США санкции наказывают за то РФ, что Россия находится на международной арене.

    Автор: Дарья Смолина
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