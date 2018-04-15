Бывший инспектор ООН подтвердил версию об отравлении Скрипалей веществом BZ

Москва, 15 апреля. Сергей и Юлия Скрипаль, вероятно, были отравлены химикатом BZ, который никогда не находился в арсенале России, но производился в США. Соответствующее мнение выразил бывший инспектор ООН в Ираке и эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Он отметил, что попросив ОЗХО распространить подобный отчет об инциденте в Солсбери среди государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия, Великобритания совершила ошибку, поскольку чем больше информации будет публиковаться, тем больше вопросов возникнет к Лондону.

По его словам, в этом отчете ОЗХО говорится, что лаборатория в швейцарском городе Шпица обнаружила следы боевого отравляющего вещества BZ в пробах с места инцидента в Солсбери. Для того, чтобы человек умер, нужна очень большая концентрация данного вещества.

Уткин указал на то, что BZ никогда не находился в арсенале СССР и России, однако он производился в США с 1962 по 1965 год.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что выводы уполномоченной ОЗХО лаборатории в Шпице указывают на сходство симптомов отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с симптомами воздействия химического агента BZ, который стоял на вооружении стран НАТО — США и Великобритании — и никогда не производился в России.