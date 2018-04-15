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Политика
США выведут свои войска из Сирии, когда достигнут своих «целей» — Хейли
Политика
США выведут свои войска из Сирии, когда достигнут своих «целей» — Хейли
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    США выведут свои войска из Сирии, когда достигнут своих «целей» — Хейли

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    США выведут свои войска из Сирии, когда достигнут своих «целей» — Хейли

    Москва, 15 апреля. США не намерены выводить свои войска из Сирии, пока не будут выполнены все поставленные цели. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли Fox News Sunday.

    «Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», — заявила американский дипломат.

    Среди задач, которые ставит перед собой США, победа над террористической организацией «Исламское государство»(запрещена на территории РФ). Вашингтон ранее заявлял, что цель США в Сирийской арабской республике — это борьба с «Исламским государством»1. Также среди задач – гарантия того, что химическое оружие не несет рисков для Штатов, и отслеживание действий Ирана.

    Напомним, что в ночь на субботу США совместно с союзниками нанесли ракетный удар по объектам на территории Сирии в ответ на якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Как оказалось, атака 7 апреля была инсценировкой. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что организаторы инсценировки арестованы.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что действия США несут страдания мирному населению и помогают террористам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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