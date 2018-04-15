На Украине обострение конфликта в Сирии с неизбежностью отодвинуло украинские проблемы на дальний план международной повестки. В последнее время Киев и без этого оказался в положении капризного больного, страдающего от недостатка внимания. Заботливые друзья осознали, что пациент вовсе не хочет выздоравливать. И только Богу известно, куда пошли все деньги на лекарства.

Коррупция на Украине оказалась страшнее войны: европейские инвесторы боятся вкладываться в Незалежную https://t.co/ZkUeGiLnRN pic.twitter.com/bKIIqsAN0r — Утро.Ру | Utro.Ru (@YTPO__Ru) April 10, 2018

Теперь не до Украины. Главные защитники ее суверенитета увлеклись демократической бомбардировкой Сирии.

МИД САР: Агрессия режимов Запада осуществлена из-за разочарований от провала заговора против Сирииhttps://t.co/C15PP1au52 pic.twitter.com/s3IaMu1z0U — IRNA Русский (@irnarussian) April 15, 2018

Замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко предпринял неловкую попытку отвоевать для «незалежной» хотя бы толику внимания. Напугал всех планами «вторжения России».

«В окружении Путина существует группа, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения», — сказал чиновник.

Русские идут: СБУ пугает украинцев российским вторжением уже осенью • Таймер https://t.co/ooKcM34CC3

Пусть боятся бандеровцы — Igor Levitan (@oldodessit) April 15, 2018

Удивительно, ведь по версии Киева доблестные воины света уже несколько лет борются с «российской агрессией». Этот «факт» нашел свое отражение и на законодательном уровне. В частности, о «вторжении России» повествует закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», более известный как закон о реинтеграции Донбасса.

Из творчества Верховной рады следует, что РФ давно уже вторглась на Украину, нарушив при этом все мыслимые международные конвенции.

В першу чергу після прийняття закону про реінтеграцію Донбасу ввійшов офіційний термін як в українське законодавство так і міжнародне - російська агресія. У зв'язку з агресією Україна сьогодні має право призупинити норми які не є в ігтересах України. ПП — ДревляниН (@freeukrman) April 13, 2018

И вдруг СБУ заявляет, что пресловутое «вторжение» еще впереди. Критично мыслящие украинские СМИ очень удивились подобной оказии.

«Не вполне понятно, впрочем, каким образом российские войска могут «вторгнуться» в Украину если, по версии, неоднократно озвученной высшими должностными лицами Украины, они уже вторглись сюда еще в 2014 году», — недоумевает одесское издание «Таймер».

Действительно, интересный вопрос. Хотя бывает и не такое. Например, после четырех лет «антитеррористической операции» в Донбассе оказалось, что никаких террористов в Донбассе нет.

Между тем, украинская «политическая элита» не могла остаться в стороне от агрессии США и союзников против Сирии. Без «веского» слова Киева Западу было не обойтись. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил союзникам солидарность «в борьбе с преступным режимом».

Климкин выразил солидарность союзникам в борьбе с преступным режимом, который применяет химическое оружие и совершает страшные преступления против человечности

Наверное он о Сирии и России

"Дипломат" pic.twitter.com/IPE4Y2ckgT — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) April 14, 2018

Дипломат призвал использовать «передовой» опыт в борьбе с другими «диктаторскими режимами». И конечно, именно Вашингтон вправе определять, какие диктаторские режимы следует бомбить демократам.

Горячо поддержал действия своих западных покровителей Петр Порошенко, назвав ракетную атаку по САР «оправданным» шагом.

Порошенко прокомментировал удар Запада по режиму Асада https://t.co/rtbjYE98K7 pic.twitter.com/qbhHhykUR2 — Replyua Украина (@replyua) April 15, 2018

Хотя агрессия Запада не позволила комиссии ОЗХО даже начать расследование инцидента, Петр Алексеевич ничуть не сомневается в применении химического оружия официальным Дамаском. Каков источник сакральных знаний украинского президента? Тайна сия велика…

Богатой аналитикой порадовал телезрителей придворный политолог Банковой Тарас Черновол.

Президентский эксперт долго нахваливал Дональда Трампа и в целом политику Соединенных Штатов, то и дело пуская стрелы в адрес Москвы.

Но особенно эффектной получилась концовка. Черновол заявил, что «сам факт войны, вторжения и бомбардировки» не является нарушением норм международного права.

Резолюция ООН № 3314 (XXIX) дословно гласит:

«1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. 2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.

Следует добавить, что присутствие вооруженных сил иностранного государства может быть правомерным при наличии санкции ООН или в случае, когда с просьбой о помощи обратилось правительство государства.

Однако сирийские власти вовсе не просили американцев и их союзников бомбить свои земли. Всемирная организация также на давала согласие на бомбардировку Сирии. Поэтому действия Вашингтона, Лондона и Парижа, безусловно, являются грубейшим нарушением норм международного права.

Не зря постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари принес коллегам из США, Великобритании и Франции копии устава ООН.

Постпред Сирии принес копии устава ООН для США, Франции и Британии на заседание Совбеза

https://t.co/HV7sttEWCf — Issidoral (@IssidoraI) April 15, 2018

Идея хорошая, но сирийскому дипломату следовало взять с собой еще один экземпляр. Тарас Черновол мог бы почитать его «президенту воюющей страны» в ненастный вечер на Мальдивах.