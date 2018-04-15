Меню
Украина
«Война — не преступление»: украинские политики откликнулись на агрессию против Сирии
Политика
Военный эксперт высоко оценил эффективность сирийских ПВО при ракетном ударе США
Следующая новость
Загрузка...

    «Война — не преступление»: украинские политики откликнулись на агрессию против Сирии

    171

    «Война — не преступление»: украинские политики откликнулись на агрессию против Сирии

    На Украине обострение конфликта в Сирии с неизбежностью отодвинуло украинские проблемы на дальний план международной повестки. В последнее время Киев и без этого оказался в положении капризного больного, страдающего от недостатка внимания. Заботливые друзья осознали, что пациент вовсе не хочет выздоравливать. И только Богу известно, куда пошли все деньги на лекарства.

    Теперь не до Украины. Главные защитники ее суверенитета увлеклись демократической бомбардировкой Сирии.

    Замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко предпринял неловкую попытку отвоевать для «незалежной» хотя бы толику внимания. Напугал всех планами «вторжения России».

    «В окружении Путина существует группа, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения», — сказал чиновник.

    Удивительно, ведь по версии Киева доблестные воины света уже несколько лет борются с «российской агрессией». Этот «факт» нашел свое отражение и на законодательном уровне. В частности, о «вторжении России» повествует закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», более известный как закон о реинтеграции Донбасса.

    Из творчества Верховной рады следует, что РФ давно уже вторглась на Украину, нарушив при этом все мыслимые международные конвенции.

    И вдруг СБУ заявляет, что пресловутое «вторжение» еще впереди. Критично мыслящие украинские СМИ очень удивились подобной оказии.

    «Не вполне понятно, впрочем, каким образом российские войска могут «вторгнуться» в Украину если, по версии, неоднократно озвученной высшими должностными лицами Украины, они уже вторглись сюда еще в 2014 году», — недоумевает одесское издание «Таймер».

    Действительно, интересный вопрос. Хотя бывает и не такое. Например, после четырех лет «антитеррористической операции» в Донбассе оказалось, что никаких террористов в Донбассе нет.

    Между тем, украинская «политическая элита» не могла остаться в стороне от агрессии США и союзников против Сирии. Без «веского» слова Киева Западу было не обойтись. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил союзникам солидарность «в борьбе с преступным режимом».

    Дипломат призвал использовать «передовой» опыт в борьбе с другими «диктаторскими режимами». И конечно, именно Вашингтон вправе определять, какие диктаторские режимы следует бомбить демократам.

    Горячо поддержал действия своих западных покровителей Петр Порошенко, назвав ракетную атаку по САР «оправданным» шагом.

    Хотя агрессия Запада не позволила комиссии ОЗХО даже начать расследование инцидента, Петр Алексеевич ничуть не сомневается в применении химического оружия официальным Дамаском. Каков источник сакральных знаний украинского президента? Тайна сия велика…

    Богатой аналитикой порадовал телезрителей придворный политолог Банковой Тарас Черновол.

    Президентский эксперт долго нахваливал Дональда Трампа и в целом политику Соединенных Штатов, то и дело пуская стрелы в адрес Москвы.

    Но особенно эффектной получилась концовка. Черновол заявил, что «сам факт войны, вторжения и бомбардировки» не является нарушением норм международного права.

    Резолюция ООН № 3314 (XXIX) дословно гласит:

    «1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. 2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.

    Следует добавить, что присутствие вооруженных сил иностранного государства может быть правомерным при наличии санкции ООН или в случае, когда с просьбой о помощи обратилось правительство государства.

    Однако сирийские власти вовсе не просили американцев и их союзников бомбить свои земли. Всемирная организация также на давала согласие на бомбардировку Сирии. Поэтому действия Вашингтона, Лондона и Парижа, безусловно, являются грубейшим нарушением норм международного права.

    Не зря постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари принес коллегам из США, Великобритании и Франции копии устава ООН.

    Идея хорошая, но сирийскому дипломату следовало взять с собой еще один экземпляр. Тарас Черновол мог бы почитать его «президенту воюющей страны» в ненастный вечер на Мальдивах.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    632
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    3220
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    38765
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    4998