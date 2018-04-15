Opera VPN объявила о прекращении работы

Москва, 15 апреля. Норвежская компания, производитель программного обеспечения Opera Software объявила о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля. На официальном сайте компании также было опубликовано соответствующее сообщение.

Как сообщается на сайте, «мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности».

Стоит отметить, что причину своего решения компания не назвала.

Напомним, наиболее известными продуктами норвежской компании являлся браузер для персональных компьютеров Opera, который с 2005 года распространяется бесплатно, и для мобильных устройств Opera Mini и Opera Mobile. Последний с 2010 года также распространяется бесплатно.

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