Сирия, 15 апреля. ИГИЛовцы нанесли удары по южным окраинам столицы. Под обстрелом боевиков ССА** в городе Хомс были ранены мирные жители. «Хашд Аш-Шааби» попали в засаду ИГ1 в провинции Аль-Анбар в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с исламистами к северо-востоку от Хомса.

Сирийская свободная армия (ССА): нанесла удары по городу Хомс, есть пострадавшие; подверглась ответным обстрелам САА на южных окраинах Даръа.

«Исламское государство»1: выпустило ракеты по району Ат-Тадамун на юге Дамаска; ударило по населенному пункту Аль-Ашари в Дейр-эз-Зоре; устроило засаду на «Хашд Аш-Шааби» в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в северной части провинции Хама.

Провинция Дамаск

Стало известно, что террористы «Исламского государства», решив предупредить атаку Сирийской арабской армии (САА), первыми нанесли удар. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, радикалы ИГ попытались воспользоваться атакой Соединенных Штатов, чтобы захватить южные районы столицы. Семь ракет, выпущенных радикалами, упали в районе Ат-Тадамун. О возможных жертвах среди мирных жителей пока не сообщалось. В настоящий момент силы САР продолжают подготовку к крупномасштабному наступлению против боевиков, чтобы освободить оккупированные ими территории к югу от столицы.

Провинция Хомс

Информационный портал Emaan News Center, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что отряды Сирийской свободной армии (ССА), базирующиеся на территории Растанского котла, обстреляли административный центр провинции. Под ударом оказался квартал Аль-Аббасия, в результате чего по меньшей мере двое мирных жителей получили ранения.

В то же время противники ведут бои в районе населенных пунктов Аль-Америя, Сулейм, Каба Аль-Курди, Аль-Джумакалии. Оппозиционные СМИ утверждают, что во время столкновений правительственные подразделения понесли потери в живой силе, а также лишились нескольких танков. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию не подтверждали. Напомним, исламисты «свободной армии» в очередной раз нарушили режим прекращения огня, действующий на севере Хомса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиацентр Furat News, связанный с «Исламским государством», сообщает, что так называемые «спящие ячейки» террористической группировки продолжают предпринимать попытки атаковать опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в Дейр-эз-Зоре. На этот раз ИГИЛовцы нанесли удары по населенному пункту Аль-Ашари. Пока неизвестно, есть ли жертвы среди мирных жителей. Напомним, в первой половине дня ИГИЛовцы внезапно активизировали вылазки на освобожденных силами САР территориях. Многие военные эксперты связывают это с тем, что исламисты стремятся нанести удар, пока правительственные силы еще не успели оправиться от атаки Соединенных Штатов.

Провинция Даръа

После ударов со стороны боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на юге столицы региона правительственные войска открыли ответный огонь по военным объектам исламистов. Как передает в сети Twitter военный источник (emaannewscenter1), под обстрелом Сирийской арабской армии (САА) оказались опорные пункты радикалов вблизи района Даръа Аль-Балад, находящегося на юге региона. Информации о потерях боевиков в живой силе и военной технике пока не поступало. Напомним, провинции Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда входят в южную зону деэскалации сирийского конфликта, в силу чего здесь запрещены любые боевые действия, однако боевики не перестают нарушать условия перемирия.

Провинция Хама

На севере региона не утихают вооруженные стычки между силами Башара Асада и отрядами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». Оппозиционный интернет-портал Masar Press Net сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) обстреляла укрепления боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1 в районе населенного пункта Зияра. О нанесенном исламистам уроне не сообщается.

Вместе с тем боестолкновения между правительственными войсками и силами незаконных вооруженных формирований отмечаются на юге Хамы недалеко от соседней провинции Хомс. По сведениям оппозиционных источников, подразделения армии САР провели тактическое отступление, оставив несколько районов.

Ирак

Проправительственные отряды «Хашд Аш-Шааби» продолжают проводить спецоперации по уничтожению подпольных групп ИГИЛ1 в провинции Аль-Анбар. К югу от населенного пункта Фаллуджа террористы «Исламского государства» устроили засаду на ополченцев-шиитов, в результате чего был убит один из командиров Сил народной мобилизации, а также его телохранители. Об этом сообщает местное информационное агентство. Напомним, несмотря на то, что по официальному заявлению премьер-министра Ирака, все территории страны были полностью зачищены от ИГИЛовцев в конце прошлого года, террористы продолжают скрываться в районах пустыни, а также в подземных убежищах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)