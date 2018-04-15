ОЗХО подтвердила, что химоружие в Сирии было уничтожено — Захарова

Москва, 15 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что химическое оружие в Сирийской арабской республике было уничтожено. Данную информацию также подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая транслируется на телеканале «Россия 1», Мария Захарова отметила, что химическое оружие в Сирии было уничтожено.

«Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия», — подчеркнула Мария Захарова.

Российский дипломат добавила, что химическое оружие на территории республики используют экстремисты и боевики.

«Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населенный пункт, село, берется сирийской армией, там находят схроны с химическими веществами», — заявила Захарова.

Напомним, что в ночь на субботу США совместно со своими союзниками нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для этих действий стало якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Как выяснилось, атака в сирийской Думе 7 апреля была инсценировкой. Организаторы уже арестованы.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что действия США являются агрессией. Президент РФ подчеркнул, что действия США помогают террористам.