Меню
Политика
ОЗХО подтвердила, что химоружие в Сирии было уничтожено — Захарова
Политика
США выведут свои войска из Сирии, когда достигнут своих «целей» — Хейли
Следующая новость
Загрузка...

    ОЗХО подтвердила, что химоружие в Сирии было уничтожено — Захарова

    656

    ОЗХО подтвердила, что химоружие в Сирии было уничтожено — Захарова

    Москва, 15 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что химическое оружие в Сирийской арабской республике было уничтожено. Данную информацию также подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

    В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая транслируется на телеканале «Россия 1», Мария Захарова отметила, что химическое оружие в Сирии было уничтожено.

    «Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия», — подчеркнула Мария Захарова.

    Российский дипломат добавила, что химическое оружие на территории республики используют экстремисты и боевики.

    «Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населенный пункт, село, берется сирийской армией, там находят схроны с химическими веществами», — заявила Захарова.

    ОЗХО подтвердила, что химоружие в Сирии было уничтожено — Захарова

    Напомним, что в ночь на субботу США совместно со своими союзниками нанесли ракетный удар по Сирии. Поводом для этих действий стало якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Как выяснилось, атака в сирийской Думе 7 апреля была инсценировкой. Организаторы уже арестованы.

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что действия США являются агрессией. Президент РФ подчеркнул, что действия США помогают террористам.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    972
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    35363
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    4133
    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    7:16   15 Апреля 2018
    29224