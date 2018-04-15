«Миссия выполнена»: после удара по Сирии Трампу предсказали «судный день»

Профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин прокомментировал для Федерального агентства новостей новый твит президента США Дональда Трампа с призывом чаще повторять выражение «Миссия выполнима».

«Операция в Сирии совершена настолько идеально, с такой точностью, что СМИ с фейковыми новостями могли унизить [меня] только за использование выражения «миссия выполнена». Я знал, что они прицепятся к нему, но оно показалось мне настолько замечательным военным термином, что должно было вновь вернуться. Используйте почаще!» — написал в воскресенье в Twitter Дональд Трамп.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

По мнению американиста Александра Домрина, с помощью подобных заявлений в соцсетях Трамп продолжает свою избирательную кампанию.

«Если вы считаете, что избирательная кампания Трампа закончилась 8 ноября 2016 года, то вы страшно заблуждаетесь. Трамп продолжает свою избирательную кампанию. Сейчас для него важно, чтобы на промежуточных выборах в ноябре этого года в Палате представителей и Сенате США большинство осталось за республиканцами, за его — трамповскими — республиканцами. Поэтому и ракетный удар по Сирии никакого военного значения не имеет. Трампу нужна маленькая успешная войнушка, потому что американцы любят маленькие успешные войнушки. Особенно, когда груз 200 к ним не приходит обратно в ответ на эти 50-минутные бомбежки», — заметил Александр Домрин.

Доктор юридических наук отметил, что для него самое печальное, что Трамп превратился в военного преступника, желая набрать политические очки.

«Я был одним из немногих российских американистов, которые спрогнозировали победу Трампа на выборах президента США. Его избрали никакие не русские хакеры, а американский народ. Но самое печальное, что он стал военным преступником. То, что он сейчас сделал, это акт агрессии против суверенного государства. Этим самым Трамп вошел в число других военных преступников, как Барак Обама и Хиллари Клинтон. И он ничего от этого удара не выиграл, а только проиграл», — сказал Александр Домрин.

По его мнению, твит Трампа, призывающий чаще повторять «Миссия выполнима», не стоит расценивать как некую угрозу очередного нападения на Сирию.

«Помимо того, что он бизнесмен, Трамп еще и медийная персона. Он купается в СМИ. Ему очень нужно их внимание. Отсюда все эти угрозы, призывы, скандалы и интриги. Но за ними ничего не стоит. Помните выражение, что самое худшее для медийного человека, когда о нем вообще ничего не говорят? Пусть лучше говорят плохо. Вот это в полной мере относится к Трампу. Если о нем перестанут говорить даже плохое, это для него станет судным днем», — заключил Александр Домрин.

Напомним, в ночь на 14 апреля международная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по Сирии. Из 103 ракет, выпущенных самолетами и кораблями коалиции США, сирийские ПВО сбили 71, причем — средствами ПВО советского производства. По словам президента России Владимира Путина, действия США, Великобритании и Франции усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и провоцируют новую волну беженцев. Действия коалиции российский лидер назвал «актом агрессии против суверенного государства, совершенным в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права», от которого пострадали мирные жители.