«Миссия выполнена»: после удара по Сирии Трампу предсказали «судный день»

Профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин прокомментировал для Федерального агентства новостей новый твит президента США Дональда Трампа с призывом чаще повторять выражение «Миссия выполнима».

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!