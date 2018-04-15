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«Миссия выполнена»: после удара по Сирии Трампу предсказали «судный день»
Политика
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    «Миссия выполнена»: после удара по Сирии Трампу предсказали «судный день»

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    Удар по Сирии в продолжение избирательной кампании: американист рассказал, что станет «судным днем» для Трампа

    Профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин прокомментировал для Федерального агентства новостей новый твит президента США Дональда Трампа с призывом чаще повторять выражение «Миссия выполнима».

    «Операция в Сирии совершена настолько идеально, с такой точностью, что СМИ с фейковыми новостями могли унизить [меня] только за использование выражения «миссия выполнена». Я знал, что они прицепятся к нему, но оно показалось мне настолько замечательным военным термином, что должно было вновь вернуться. Используйте почаще!» — написал в воскресенье в Twitter Дональд Трамп.

    По мнению американиста Александра Домрина, с помощью подобных заявлений в соцсетях Трамп продолжает свою избирательную кампанию.

    «Если вы считаете, что избирательная кампания Трампа закончилась 8 ноября 2016 года, то вы страшно заблуждаетесь. Трамп продолжает свою избирательную кампанию. Сейчас для него важно, чтобы на промежуточных выборах в ноябре этого года в Палате представителей и Сенате США большинство осталось за республиканцами, за его — трамповскими — республиканцами. Поэтому и ракетный удар по Сирии никакого военного значения не имеет. Трампу нужна маленькая успешная войнушка, потому что американцы любят маленькие успешные войнушки. Особенно, когда груз 200 к ним не приходит обратно в ответ на эти 50-минутные бомбежки», — заметил Александр Домрин.

    Доктор юридических наук отметил, что для него самое печальное, что Трамп превратился в военного преступника, желая набрать политические очки.

    «Я был одним из немногих российских американистов, которые спрогнозировали победу Трампа на выборах президента США. Его избрали никакие не русские хакеры, а американский народ. Но самое печальное, что он стал военным преступником. То, что он сейчас сделал, это акт агрессии против суверенного государства. Этим самым Трамп вошел в число других военных преступников, как Барак Обама и Хиллари Клинтон. И он ничего от этого удара не выиграл, а только проиграл», — сказал Александр Домрин.

    По его мнению, твит Трампа, призывающий чаще повторять «Миссия выполнима», не стоит расценивать как некую угрозу очередного нападения на Сирию.

    «Помимо того, что он бизнесмен, Трамп еще и медийная персона. Он купается в СМИ. Ему очень нужно их внимание. Отсюда все эти угрозы, призывы, скандалы и интриги. Но за ними ничего не стоит. Помните выражение, что самое худшее для медийного человека, когда о нем вообще ничего не говорят? Пусть лучше говорят плохо. Вот это в полной мере относится к Трампу. Если о нем перестанут говорить даже плохое, это для него станет судным днем», — заключил Александр Домрин.

    «Миссия выполнена»: после удара по Сирии Трампу предсказали «судный день»

    Напомним, в ночь на 14 апреля международная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по Сирии. Из 103 ракет, выпущенных самолетами и кораблями коалиции США, сирийские ПВО сбили 71, причем — средствами ПВО советского производства. По словам президента России Владимира Путина, действия США, Великобритании и Франции усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и провоцируют новую волну беженцев. Действия коалиции российский лидер назвал «актом агрессии против суверенного государства, совершенным в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права», от которого пострадали мирные жители.

    Автор: Марина Степанова
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