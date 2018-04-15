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Политика
США, Франция и Британия взяли курс на полное подчинение себе других стран — Рябков
Политика
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    США, Франция и Британия взяли курс на полное подчинение себе других стран — Рябков

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    США, Франция и Британия взяли курс на полное подчинение себе других стран — Рябков

    Москва, 15 апреля. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что США, Франция и Великобритания взяли курс на полное подчинение себе других стран.

    Совет безопасности ООН отклонил подготовленный Россией проект резолюции, осуждающий удары по Сирийской арабской республике. На вопрос, получила ли Россия проект резолюции, которую планирует предложить «западная тройка», Сергей Рябков ответил, что «мы смотрим эти предложения».

    Российский дипломат также сообщил, что курс США, Франции и Великобритании понятен.

    «Это курс на обеспечение полного беспрекословного политического подчинения себе всех остальных», — заявил Рябков.

    Автор: Дарья Смолина
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