Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 15 апреля.

Военные эксперты проанализировали эффективность произведенных в Советском Союзе сирийских средств ПВО, уничтоживших 71 из 103 ракет, выпущенных Соединенными Штатами, Великобританией и Францией. Эксперты объяснили, благодаря чему сирийские ПВО отразили атаку «умных» ракет США.

Сенатор не стал уточнять, позиция какой страны стала для него неожиданностью. Косачев отметил «удивительную» позицию одного участника голосования в Совбезе ООН.

Сирийский глава Башар Асад положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным. Об этом в воскресенье сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Железняк по результатам встречи российской делегации с Асадом. Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским.

Немецкий журналист Ульрих Ладурнер считает, что ракетные удары, нанесенные по Сирии США, Францией и Великобританией, в очередной раз выявили неготовность Европейского союза вести какие-либо боевые действия. Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза.

Источники сообщили, что в ночь на воскресенье неизвестные нанесли удары с воздуха по сирийскому Дейр эз-Зору. Сирия: неизвестные наносят авиаудары по Дейр эз-Зору — СМИ.

На видео подводная лодка ВМС США наносит удар из акватории Средиземного моря. Пентагон опубликовал видео запуска «Томагавка» по Сирии с подводной лодки.

По меньшей мере меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в городе Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Сирия: СМИ сообщили о гибели 20 человек при взрыве в Алеппо.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что после нанесения ракетных ударов по Сирии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приступит к выполнению следующей намеченной цели, а именно закрытию комиссии специального прокурора Роберта Мюллера. Эксперт рассказал о следующей стратегической цели Трампа после ударов по Сирии.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что причиной одобрения странами НАТО ракетных ударов США по Сирии является тот факт, что Соединенные Штаты «платят за НАТО». Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии.