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Захарова объяснила санкции США присутствием РФ на международной арене
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    Захарова объяснила санкции США присутствием РФ на международной арене

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    Захарова объяснила санкции США присутствием РФ на международной арене

    Москва, 15 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последние антироссийские санкции, введенные США, наказывают Россию за одно лишь ее нахождение на международной арене, без привязки к конкретным событиям.

    «Я действительно могу подтвердить, что санкции, которые вводятся против России, последние — делается это уже вообще без привязки хотя бы к каким-то реалиям,  — сказала она, отвечая на вопрос о письме, направленном послом США в Москве Джоном Хантсманом в министерство иностранных дел России. — Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились кардинально: теперь нас наказывают за то, что мы просто есть на международной арене».

    Ранее сообщалось о внесении на рассмотрение Государственной думы законопроекта об ответных мерах России на новые санкции США. Соединенные Штаты на днях расширили санкционный список, добавив в него новые фамилии и наименования крупнейших компаний. Ограничительные меры затронули ряд должностных лиц и бизнесменов.

    Автор: Тимур Румянцев
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