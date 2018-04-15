«Большая ошибка Трампа»: ракетный удар в Сирии дал «ядерный козырь» КНДР

Вашингтон, 15 апреля. В США забеспокоились об успешном будущем переговоров Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Ряд американских экспертов в эфире CNN уже выразили мнение, что после ракетного удара по Сирии Трамп вряд ли сможет убедить главу КНДР отказаться от ядерного вооружения, ведь Пхеньян считает его главным средством защиты от подобных актов агрессии и интервенции США.

Обозреватель издания уверен, что отдав приказ нанести удары по Сирии Трамп совершил большую ошибку и сам вручил Ким Чен Ыну «крепкий контраргумент» на будущей встрече.

Вице-президент аналитической компании Stratfor Роджер Бейкер в комментарии CNN заявил, именно подобная международная политика США и заставляют Пхеньян «гоняться за ядерным оружием». «Считается, что обладание ядерным оружием снижает вероятность карательных ударов такого рода», — пояснил он.

Издание напоминает, что ранее власти КНДР действительно объясняли существование своей ядерной программы интервенциями США. Таким образом северокорейское правительство воспринимает ядерное оружие как «жизненно важный механизм сдерживания любых попыток смены режима под руководством Вашингтона либо по его наущению», пишет обозреватель.

Его точку зрения разделяет также директор национальной разведки в администрации Трампа Дэн Коутс, заявив, что Ким Чен Ын считает ядерные боеголовки ключом к «выживанию его режима».

«Он наблюдал и наблюдает за тем, что происходит в мире по отношению к государствам, обладающим ядерным арсеналом, и за тем, какими рычагами влияния они располагают, и понял, что имея ядерный туз в рукаве, можно получить серьёзный потенциал в плане сдерживания», — заявлял он еще в прошлом году.

Стоит отметить, что буквально в прошлом месяце Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что США «на протяжении нескольких десятилетий представляли ядерную угрозу для КНДР и использовали в её отношении ядерный шантаж».

Кроме того, в сообщении утверждалось, что «укрепление Северной Кореей ядерного инструмента сдерживания является гарантией мира и безопасности на Корейском полуострове, в северо-восточной Азии и во всём мире».

Таким образом, после удара по Сирии, Штатам будет гораздо сложнее убедить КНДР в обратном, заключил обозреватель CNN.

Напомним, ракетная атака США, Британии и Франции по территории САР произошло ночью 14 апреля. Всего было выпущено более 100 крылатых ракет. 71 американский «Томагавк» успешна сбила сирийская ПВО, на вооружении которой находились советские ракеты, выпущенные еще в 70-х годах.

В результате удара пострадали три мирных жителя Хомса, был принесен ущерб военным объектам и гражданской инфраструктуре страны.

Действия Вашингтона и союзников резко осудил президент России Владимир Путин, отметив, что такими шагами СШа провоцируют новую волну беженцев из Сирии и региона в целом, а также потакают терзающим сирийский народ террористам.Кроме того, глава РФ указал на то, что поводом для атаки стала инсценировка химатаки в Думе, подтверждения которой не обнаружили ни российские военные эксперты, ни сами местные жители.