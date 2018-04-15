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«Люди ходят по развалинам и не падают в конвульсиях»: Пушков назвал фейком удар США по Сирии
Политика
США выведут свои войска из Сирии, когда достигнут своих «целей» — Хейли
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    «Люди ходят по развалинам и не падают в конвульсиях»: Пушков назвал фейком удар США по Сирии

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    «Люди ходят по развалинам и не падают в конвульсиях»: Пушков назвал фейком удар США по Сирии

    Москва, 15 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что нанесенный ракетный удар США и их союзниками по якобы химическим объектам в Сирии является чистым фейком, так же как и химическая атака в сирийском городе Дума.

    Алексей Пушков отметил, что люди ходят по разрушенным якобы химическим объектам без какой-либо защиты, они не падают «в конвульсиях, с пеной изо рта».

    «Вся ракетная операция США пронизана ложью — от начала и до конца», — резюмировал Алексей Пушков.

    Напомним, что коалиция, возглавляемая США, нанесла ракетный удар по гражданским и военным объектам на территории САР в ночь на субботу в ответ на якобы имевшее место применением химического оружия. Как выяснилось, атака на мирных жителей Думы была инсценировкой. По информации постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, организаторы этого «маскарада» уже арестованы. Напомним, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО.

    «Люди ходят по развалинам и не падают в конвульсиях»: Пушков назвал фейком удар США по Сирии

    Российский президент Владимир Путин назвал действия США агрессией и подчеркнул, что таким образом они помогают террористам. 

    Автор: Дарья Смолина
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