Асад на встрече с депутатами Госдумы улыбался, шутил и был рад общаться без протокола

Дамаск, 15 апреля. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что президент Сирии Башар Асад во время встречи с российскими парламентариями шутил, улыбался и был рад общаться без протокола.

«Встреча была очень теплой, президент улыбался, шутил, несколько раз говорил, что рад общаться с нами без протокола, — поделился парламентарий впечатлениями после общения с Асадом. — Он очень ценит, что мы находились с ним в эти дни (после того, как был нанесен ракетный удар по Сирии — ред.)».

По словам Турчака, сирийский лидер придает огромное значение политическому межпартийному взаимодействию.

Напомним, на встрече с депутатами Госдумы РФ, прошедшей 15 апреля в Дамаске, президент Сирии назвал удары США, Британии и Франции по САР агрессией.

При этом Башар Асад высоко отозвался о российском оружии, с помощью которого сирийская система противовоздушной обороны сбила 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных самолетами и кораблями коалиции США.