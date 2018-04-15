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Асад на встрече с депутатами Госдумы улыбался, шутил и был рад общаться без протокола
Политика
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    Асад на встрече с депутатами Госдумы улыбался, шутил и был рад общаться без протокола

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    Асад на встрече с депутатами Госдумы улыбался, шутил и был рад общаться без протокола

    Дамаск, 15 апреля. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что президент Сирии Башар Асад во время встречи с российскими парламентариями шутил, улыбался и был рад общаться без протокола.

    «Встреча была очень теплой, президент улыбался, шутил, несколько раз говорил, что рад общаться с нами без протокола, — поделился парламентарий впечатлениями после общения с Асадом. — Он очень ценит, что мы находились с ним в эти дни (после того, как был нанесен ракетный удар по Сирии — ред.)».

    По словам Турчака, сирийский лидер придает огромное значение политическому межпартийному взаимодействию.

    Напомним, на встрече с депутатами Госдумы РФ, прошедшей 15 апреля в Дамаске, президент Сирии назвал удары США, Британии и Франции по САР агрессией.

    При этом Башар Асад высоко отозвался о российском оружии, с помощью которого сирийская система противовоздушной обороны сбила 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных самолетами и кораблями коалиции США.

    Автор: Тимур Румянцев
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