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Сирия: боевики обстреляли жилой квартал Дамаска, есть погибшие и раненые
Политика
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    Сирия: боевики обстреляли жилой квартал Дамаска, есть погибшие и раненые

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    Сирия: боевики обстреляли жилой квартал Дамаска, есть погибшие и раненые

    Дамаск, 16 апреля. Один человек погиб и девять пострадали в результате обстрела боевиками жилого квартала Дамаска.

    Информацию об этом распространило местное агентство SANA. Сообщается, что семь ракет было выпущено по району Эт-Тадамун. Все обстоятельства уточняются.

    Ранее боевики обстреляли квартал Эль-Аббасия в сирийском городе Хомс. В результате ранения получили два человека.

    Накануне президент РФ Владимир Путин после ракетного удара США и союзников по Сирии обвинил их в потакании террористам, «вот уже семь лет терзающим сирийский народ». Кроме того , глава РФ указал на то, что атака провоцирует новую волну беженцев в Сирии и регионе.

    Удары по терроритории САР вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено более 100 ракет, 71 из них сбила сирийская ПВО, вооруженная советскими ракетами, выпущенными более 30 лет назад. В качестве повода для военной агрессии стала инсценировка химатаки в городе Дума.

    Сирия: боевики обстреляли жилой квартал Дамаска, есть погибшие и раненые

    Автор: Алексей Громов
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