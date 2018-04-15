Сирия: боевики обстреляли жилой квартал Дамаска, есть погибшие и раненые

Дамаск, 16 апреля. Один человек погиб и девять пострадали в результате обстрела боевиками жилого квартала Дамаска.

Информацию об этом распространило местное агентство SANA. Сообщается, что семь ракет было выпущено по району Эт-Тадамун. Все обстоятельства уточняются.

Ранее боевики обстреляли квартал Эль-Аббасия в сирийском городе Хомс. В результате ранения получили два человека.

Накануне президент РФ Владимир Путин после ракетного удара США и союзников по Сирии обвинил их в потакании террористам, «вот уже семь лет терзающим сирийский народ». Кроме того , глава РФ указал на то, что атака провоцирует новую волну беженцев в Сирии и регионе.

Удары по терроритории САР вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено более 100 ракет, 71 из них сбила сирийская ПВО, вооруженная советскими ракетами, выпущенными более 30 лет назад. В качестве повода для военной агрессии стала инсценировка химатаки в городе Дума.