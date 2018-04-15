15 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

Нацсобрание Франции проведет внеплановые дебаты из-за удара по Сирии

Национальное собрание Франции 16 апреля проведет внеплановые дебаты из-за ударов по Сирии. Об этом в воскресенье сообщил в своем микроблоге в Twitter председатель нижней палаты парламента Франсуа де Рюжи.

«Дебаты будут организованы, как я этого хотел, в понедельник в 17.00 (18.00 по Москве – прим. редакции)», — написал политик.

Отмечается, что мероприятие позволит правительству выразить свою точку зрения перед всеми депутатами, а парламентским группам представить свои позиции.