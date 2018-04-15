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ФАН-ТВ
15 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии
Политика
США выведут свои войска из Сирии, когда достигнут своих «целей» — Хейли
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    15 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Нацсобрание Франции проведет внеплановые дебаты из-за удара по Сирии. Металлургические заводы ДНР начали поставки в Турцию, Иран и Сирию. Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии.
    18:53 15 Апреля 2018
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    Нацсобрание Франции проведет внеплановые дебаты из-за удара по Сирии

    15 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Национальное собрание Франции 16 апреля проведет внеплановые дебаты из-за ударов по Сирии. Об этом в воскресенье сообщил в своем микроблоге в Twitter председатель нижней палаты парламента Франсуа де Рюжи.
    «Дебаты будут организованы, как я этого хотел, в понедельник в 17.00 (18.00 по Москве – прим. редакции)», — написал политик.
    Отмечается, что мероприятие позволит правительству выразить свою точку зрения перед всеми депутатами, а парламентским группам представить свои позиции.

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    15 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара по Сирии. Об этом сообщили в Кремле. Лидеры государств отметили, что подобные действия не только нарушают устав ООН, но и ведут к хаосу в международных отношениях. Военная акция, как было упомянуто в разговоре, наносит серьезный ущерб перспективам мирного разрешения сирийского кризиса. Путин и Роухани выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества и углублении взаимовыгодных связей.

    Сотни жителей ДНР попали под обстрел украинской армии на кладбище под Горловкой

    15 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Подразделения ВСУ обстреляли кладбище под Горловкой, где сегодня на праздник Красная горка собрались более 700 человек. Об этом сообщил глава горловской администрации Иван Приходько. Украинские силовики использовали автоматический гранатомет. Обстрел начался в полдень. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. Практически параллельно атакован населенный пункт Зайцево, а накануне — кладбище близ Ясиноватой.

    Металлургические заводы ДНР начали поставки в Турцию, Иран и Сирию

    15 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Металлургические заводы Донецкой Народной Республики начали поставлять продукцию в несколько стран — Турцию, Иран и Сирийскую Арабскую Республику. Об этом написал советник главы ДНР Александр Казаков на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, на государственном предприятии «Юзовский металлургический завод» накануне, 14 апреля, в 9 часов вечера прошла очередная плавка.
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    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

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