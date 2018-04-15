Каждый нормальный человек мечтает быть миротворцем: Марк Тишман, «Блестящие» и «Градусы» выступили в Луганске

Популярные российские исполнители поздравили жителей и гостей Луганска с Днем космонавтики.

Концерт, посвященный Дню космонавтики, прошел в Луганске на Театральной площади. Он начался с выступления Марка Тишмана. Певец уже во второй раз приезжает в столицу Луганской народной республики, и оба раза его встречали очень тепло и дружелюбно.

«Люди, по большому счету, везде одинаковые. Все люди, вне зависимости от национальности, живут своими проблемами, надеждами, заботами. У вас очень теплая земля, солнечная. Я второй раз у вас и могу абсолютно честно сказать, что я полюбил ваших людей. И те полгода, что меня здесь не было, я вспоминал вас с теплыми эмоциями», — сказал Марк Тишман после концерта.

По словам артиста, он всегда смотрел на Южную и Северную Кореи и думал: надо ж было так «прочистить людей», чтобы они стали друг друга ненавидеть. И ему очень жаль, что такое происходит сегодня на территории бывшего СССР.

«Я думаю, что каждый нормальный человек мечтал бы быть миротворцем. Но, наверное, у меня нет, к сожалению, такого большого ресурса. Но, по крайне мере, в чем я вижу свою миссию — людям, которых может быть, сейчас что-то печалит и расстраивает, и которые в силу разных причин могут находиться не в самом лучшем настроении, хоть как-то им вселить надежду», — заметил Марк Тишман.

А концерт с его участием, а также таких известных поп-исполнителей, как группы «Градусы» и «Блестящие», для жителей Луганска, надо сказать, был очень желанным.

«Мы очень рады, что такие известные российские звезды приехали к нам в гости, мы рады принять их у нас. И очень хотим послушать их музыку», — сказал луганчанин Павел перед концертом.

«Мы сегодня встречаемся здесь с друзьями, планируем хорошо провести время и отдохнуть. Особенно хотим послушать группу «Градусы»», — признались корреспонденту ФАН Полина и Владислав.

«Я сюда пришел для того, чтобы отдохнуть. Сегодня такой замечательный день, сегодня мы празднуем День космонавтики, и к нам приехали такие замечательные артисты», — сказал житель Луганска Карен.

На концерте в честь Дня космонавтики собрались порядка 12 тысяч человек.