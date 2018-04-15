МИД Украины назвал крайний срок для решения о продлении договора о дружбе с Россией

Киев, 15 апреля. Украина должна решить, продлевать ли действие Договора о дружбе с Россией на следующие десять лет, до 30 сентября текущего года. Об этом написали в своей статье для газеты «Зеркало недели» заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

«До 30 сентября 2018 г. Украина должна решить, продлевать ли действие Договора о дружбе на следующие 10 лет, согласно статье 40», — говорится в статье.

Сообщается, что Договор о дружбе выполнил миссию в свое время, «но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах».

Ранее украинский президент заявил, что внесет в Верховную Раду Украины законопроект о немедленном прекращении определенных положений в Договоре о дружбе с Россией.

Ранее глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Украины о необходимости разорвать Договор о дружбе с Россией. Пушков подчеркнул, что Украина вероятно предложит нечто неприемлемое для Москвы и раздует скандал.