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«А как еще вернуть Донбасс?»: в Раде на примере России объяснили, как сделать Украину мощной
Политика
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    «А как еще вернуть Донбасс?»: в Раде на примере России объяснили, как сделать Украину мощной

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    Швейцарский формат: в Раде назвали единственный вариант вернуть Донбасс в Украину

    Киев, 15 апреля. Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что единственным вариантом вернуть Донбасс является федерализация. А также призвал киевские власти делать страну «более сильной по примеру Швейцарии». При этом политик заметил, что федеративные страны более успешны, и среди прочих примеров «мощных государств» упомянул Россию.

    «Давайте строить свою сильную страну по примеру Швейцарии, давайте возьмем лучший опыт обустройства государств», — призвал он в эфире телеканала NewsOne.По мнению Мураева, «все боятся слова федеративный или конфедеративный», а он уверен, что другого способа найти общий язык с Донбассом у Украины нет.

    «Я не вижу, как вернуть по-другому Донбасс, я не вижу, на каких условиях вернется Крым, если мы не возьмем за основу это устройство…», — признался он.

    Мураев предположил, что «федеративные страны, наверное, более успешны», и в качестве примеров назвал Германию, Австрию, Бельгию, США и Россию. «Все мощные государства имеют такое устройство и не теряют своей целостности», – резюмировал депутат.

    Автор: Алексей Громов
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