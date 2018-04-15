«Яндекс» добавил Крымский мост на карту

Москва, 15 апреля. В картографическом сервисе «Яндекс.Карты» появился особо значимый для нашей страны объект — Крымский мост. Согласно данным, размещенным на карте, по мосту пролегает автомобильная дорога федерального значения России А-290 Новороссийск — Керчь.

В свою очередь, в режиме панорамы мост через Керченский пролив пока недоступен.

Отметим, что мост в Крым соединит Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. Транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух расположенных рядом друг с другом мостов — автомобильного и железнодорожного. Длина железнодорожной части крымского моста составит 18,1 км, длина автомобильной части —16,9 км., высота конструкции — 80 метров.

В мае 2018 года должен состояться запуск автомобильной части моста, в декабре 2019 года — железнодорожной.