Меню
Россия
«Яндекс» добавил Крымский мост на карту
Политика
МИД Украины назвал крайний срок для решения о продлении договора о дружбе с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    «Яндекс» добавил Крымский мост на карту

    35

    «Яндекс» добавил Крымский мост на карту

    Москва, 15 апреля. В картографическом сервисе «Яндекс.Карты» появился особо значимый для нашей страны объект — Крымский мост. Согласно данным, размещенным на карте, по мосту пролегает автомобильная дорога федерального значения России А-290 Новороссийск — Керчь.

    В свою очередь, в режиме панорамы мост через Керченский пролив пока недоступен. 

    Отметим, что мост в Крым соединит Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла.  Транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух расположенных рядом друг с другом мостов — автомобильного и  железнодорожного. Длина железнодорожной части крымского моста составит 18,1 км, длина автомобильной части —16,9 км., высота конструкции — 80 метров. 

    В мае 2018 года должен состояться запуск автомобильной части моста, в декабре 2019 года — железнодорожной.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    396
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    33566
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    3746
    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    7:16   15 Апреля 2018
    27040