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Россия критически изучит проект резолюции по Сирии, подготовленный США, Британией и Францией
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    Россия критически изучит проект резолюции по Сирии, подготовленный США, Британией и Францией

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    Россия критически изучит проект резолюции по Сирии, подготовленный США, Британией и Францией

    Москва, 15 апреля. Российская Федерация критически изучит проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, который был подготовлен США, Францией и Великобританией. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    На вопрос журналиста, готова ли Россия работать с предложенным США, Францией и Великобританией проектом резолюции, Сергей Рябков ответил, что РФ будет критически смотреть на предложения западной тройки.

    «Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать», — добавил Сергей Рябков.

    Замглавы МИД РФ также отметил, что курс США, Великобритании и Франции понятен. Он направлен «на обеспечение полного беспрекословного политического подчинения себе всех остальных».

    Автор: Дарья Смолина
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