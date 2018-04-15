Россия критически изучит проект резолюции по Сирии, подготовленный США, Британией и Францией

Москва, 15 апреля. Российская Федерация критически изучит проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, который был подготовлен США, Францией и Великобританией. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

На вопрос журналиста, готова ли Россия работать с предложенным США, Францией и Великобританией проектом резолюции, Сергей Рябков ответил, что РФ будет критически смотреть на предложения западной тройки.

«Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать», — добавил Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ также отметил, что курс США, Великобритании и Франции понятен. Он направлен «на обеспечение полного беспрекословного политического подчинения себе всех остальных».