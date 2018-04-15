Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин и и его иранский коллега Хасан Роухани в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара по Сирийской республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно приведенной информации, главы двух государств отметили, авиаудар США и их союзников — Франции и Великобритании — по САР наносит ущерб перспективам политического урегулирования.

Российский лидер указал на то, что в международных отношениях произойдет хаос, если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся. Таким образом российский лидер предостерег США от повторного удара по Сирии.

Путин и Роухани также рассмотрели общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

В ночь на 14 апреля американцы и их союзники нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам на сирийской территории в ответ на якобы имевшее место применение химоружия в Восточной Гуте. При этом известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. Кроме того, врачи, работающие в сирийском городе Дума, заявили, что к ним не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления. Владимир Путин назвал удар США и их союзников по Сирии актом агрессии против суверенного государства.