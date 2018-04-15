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В Крыму создали собственный мессенджер
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    В Крыму создали собственный мессенджер

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    В Крыму создали собственный мессенджер

    Симферополь, 15 апреля. Жители Крыма смогут пользоваться собственным мессенджером, который называется «Диалог М».

    На данный момент новое приложение «Диалог М» проходит тестирование. Как сообщает компания «Крымтехнологии», в мессенджере пользователи смогут обмениваться сообщениями, отправлять файлы и вести переписку в рабочих группах. Также крымчане с помощью нового приложения смогут делать аудио- и видеозвонки. Разработчики выразили уверенность, что созданное приложение «Диалог М» не будет уступать другим популярным аналогам, сообщает «Газета Кемерова».

    Напомним, что суд принял решение удовлетворить иск Роскомнадзора и запретить мессенджер Telegram на территории Российской Федерации.

    Автор: Дарья Смолина
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