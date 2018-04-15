Трамп объяснил свое заявление о «выполненной миссии» в Сирии

Вашингтон, 15 апреля. Американская президент Дональд Трамп заявил, что военная операция по нанесению ударов в Сирии была выполнена «превосходно». Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018

«Операция в Сирии была настолько превосходно выполнена, с такой точностью, что единственное, к чему СМИ, публикующие фейковые новости, могли придраться, — это то, что я использовал фразу «миссия выполнена». Я знал, что они за это ухватятся, но посчитал, что это настолько хороший военный термин, что он должен вернуться. Используйте его чаще!» — написал он.

Накануне Трамп заявил, что «миссия выполнена» и назвал удар по Сирии «идеальным».

Напомним, в ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли ракетный удар по Сирии. В Минобороны Российской Федерации сообщили, что коалиция США выпустила свыше 100 ракет, сирийским ПВО советского производства удалось перехватить 71 ракету. В результате инцидента пострадали три мирных жителя.

Глава российского государства Владимир Путин осудил удары Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями международная коалиция лишь помогает террористам. Также президент РФ отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из САР.

Путин назвал данный удар актом агрессии против суверенного государства.