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Трамп объяснил свое заявление о «выполненной миссии» в Сирии
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    Трамп объяснил свое заявление о «выполненной миссии» в Сирии

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    Трамп объяснил свое заявление о «выполненной миссии» в Сирии

    Вашингтон, 15 апреля. Американская президент Дональд Трамп заявил, что военная операция по нанесению ударов в Сирии была выполнена «превосходно». Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

    «Операция в Сирии была настолько превосходно выполнена, с такой точностью, что единственное, к чему СМИ, публикующие фейковые новости, могли придраться, — это то, что я использовал фразу «миссия выполнена». Я знал, что они за это ухватятся, но посчитал, что это настолько хороший военный термин, что он должен вернуться. Используйте его чаще!» — написал он.

    Накануне Трамп заявил, что «миссия выполнена» и назвал удар по Сирии «идеальным».

    Напомним, в ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли ракетный удар по Сирии. В Минобороны Российской Федерации сообщили, что коалиция США выпустила свыше 100 ракет, сирийским ПВО советского производства удалось перехватить 71 ракету. В результате инцидента пострадали три мирных жителя.

    Трамп объяснил свое заявление о «выполненной миссии» в Сирии

    Глава российского государства Владимир Путин осудил удары Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями международная коалиция лишь помогает террористам. Также президент РФ отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из САР.

    Путин назвал данный удар актом агрессии против суверенного государства.

    Автор: Дана Балан
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