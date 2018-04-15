Даже помыться негде: экс-депутат Рады ответил на слова Порошенко о самой эффективной армии Европы

Депутат Верховной рады Украины V и VI созывов Алексей Журавко напомнил президенту Петру Порошенко, что армия не может быть эффективной, если не решены элементарные бытовые вопросы.

В воскресенье президент Украины в своем микроблоге в Twitter написал, что украинская армия является самой эффективной в Европе.

«За последние четыре года нам удалось не только возродить армию, но и превратиться в одну из самых эффективных армий в Европе», — написал Петр Порошенко.

И в качестве подтверждения своих слов он привел тот факт, что военнослужащие ВСУ показали лучшие результаты на курсе контрштурмовых действий для маленьких групп SWAT (Special Weapons and Tactics), прошедшем в Польше.

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.



Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2018 г.

«Слова Порошенко о том, что украинская армия лучшая в Европе или «на всем континенте», как он любит говорить, мягко говоря, не соответствуют действительности. Наверно, президент перепил или ему что-то приснилось. А как иначе можно объяснить эту неадекватность? Сами военнослужащие выкладывают в соцсетях фотографии и видео творящегося в армии беспорядка, а Порошенко говорит, что мы — лучшие», — прокомментировал воскресный твит украинского лидера бывший народный депутат Украины Алексей Журавко.

В интервью Федеральному агентству новостей политик сообщил, что постоянно получает информацию о том, что в украинской армии большие проблем.

«Техника 80-х годов, проблемы с поставками запчастей, горюче-смазочных материалов, проблемы с экипировкой, продуктами питания и другим хозяйством. Я неоднократно выкладывал в Facebook видео, демонстрирующее, в каких ужасающих условиях находятся украинские войска. Взять Николаевский или Херсонский полигон. Даже постираться, помыться негде! Туалета нормального нет. О чем он говорит?» — отметил Алексей Журавко.

По мнению бывшего украинского парламентария, Петр Порошенко «заврался».