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Даже помыться негде: экс-депутат Рады ответил на слова Порошенко о самой эффективной армии Европы
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    Даже помыться негде: экс-депутат Рады ответил на слова Порошенко о самой эффективной армии Европы

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    Даже помыться негде: экс-депутат Рады ответил на слова Порошенко о самой эффективной армии Европы

    Депутат Верховной рады Украины V и VI созывов Алексей Журавко напомнил президенту Петру Порошенко, что армия не может быть эффективной, если не решены элементарные бытовые вопросы.

    В воскресенье президент Украины в своем микроблоге в Twitter написал, что украинская армия является самой эффективной в Европе.

    «За последние четыре года нам удалось не только возродить армию, но и превратиться в одну из самых эффективных армий в Европе», — написал Петр Порошенко.

    И в качестве подтверждения своих слов он привел тот факт, что военнослужащие ВСУ показали лучшие результаты на курсе контрштурмовых действий для маленьких групп SWAT (Special Weapons and Tactics), прошедшем в Польше.

    «Слова Порошенко о том, что украинская армия лучшая в Европе или «на всем континенте», как он любит говорить, мягко говоря, не соответствуют действительности. Наверно, президент перепил или ему что-то приснилось. А как иначе можно объяснить эту неадекватность? Сами военнослужащие выкладывают в соцсетях фотографии и видео творящегося в армии беспорядка, а Порошенко говорит, что мы — лучшие», — прокомментировал воскресный твит украинского лидера бывший народный депутат Украины Алексей Журавко.  

    В интервью Федеральному агентству новостей политик сообщил, что постоянно получает информацию о том, что в украинской армии большие проблем.

    «Техника 80-х годов, проблемы с поставками запчастей, горюче-смазочных материалов, проблемы с экипировкой, продуктами питания и другим хозяйством. Я неоднократно выкладывал в Facebook видео, демонстрирующее, в каких ужасающих условиях находятся украинские войска. Взять Николаевский или Херсонский полигон. Даже постираться, помыться негде! Туалета нормального нет. О чем он говорит?» — отметил Алексей Журавко.

    По мнению бывшего украинского парламентария, Петр Порошенко «заврался».

    «Делает он это либо ради самопиара, либо чтобы оправдать все свои неудачи. Ему вообще надо что-то говорить, вот он и брешет собственному народу», — добавил политик.

    Автор: Марина Степанова
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