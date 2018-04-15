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Самая уродливая собака Великобритании подписала контракт с модельным агентством
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    Самая уродливая собака Великобритании подписала контракт с модельным агентством

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    Самая уродливая собака Великобритании подписала контракт с модельным агентством

    Кемерово, 15 апреля. Являющаяся обладателем звания самого уродливого пса Великобритании 15-летняя беззубая собака по кличке Чейз подписала контракт с модельным агентством. 

    Так, животное попало  в агентство Model Direct, которое сотрудничает с брендами M&S, Disney, MAC и Pets at Home. При этом британец породы китайская хохлатая страдает облысением и катарактой. Владелица пса Шторм Шайлер теперь надеется увидеть имя своего питомца в новом свете.

    В прошлом году на конкурсе «Самая уродливая собака в мире» Чейз занял лишь третье место. В 2018 году победитель получил 1,5 тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк для встречи с прессой, сообщает «газета Кемерова».

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что необычная и смешная японская собака попала на Google Maps во время съемок в Стране восходящего солнца. 

    Автор: Тимур Румянцев
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