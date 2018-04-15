«Мисс Россия-2018» поделилась секретом успеха

Москва, 15 апреля. Национальный конкурс красоты «Мисс Россия-2018», в котором принимали участие 50 тыс. претенденток, прошел в российской столице.

Отмечается, что из 50 девушек жюри достаточно быстро отобрали 20 лучших. Десятку лучших определяли пользователи Сети, вторую половину участниц — преджюри.

В комиссии жюри были российский поп-исполнитель Дмитрий Маликов, модельер Игорь Чапурин, «Мисс мира-2018» Ксения Суханова, композитор Владимир Матецкий и другие.

Победу в главном конкурсе красоты одержала 18-летняя студентка из Чувашии Юлия Полячихина, которая по окончании церемонии призналась, что не верит в произошедшее.

Скажу одно, настроение на все 100???????????? A post shared by Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) on Apr 7, 2018 at 12:01pm PDT

«Самое главное, должны быть цель и стремление, все остальное — это некое добавление. Я выкладывалась на каждой репетиции на все 100%. И я верила, я шла к своей цели», — поделилась секретами успеха девушка, отвечая на вопрос о том, что необходимо для победы в таком конкурсе.

Полячихина добавила, что теперь необходимо двигаться дальше и готовиться к другим конкурсам, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».