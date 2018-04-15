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«Мисс Россия-2018» поделилась секретом успеха
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    «Мисс Россия-2018» поделилась секретом успеха

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    «Мисс Россия-2018» поделилась секретом успеха

    Москва, 15 апреля. Национальный конкурс красоты «Мисс Россия-2018», в котором принимали участие 50 тыс. претенденток, прошел в российской столице.

    Отмечается, что из 50 девушек жюри достаточно быстро отобрали 20 лучших. Десятку лучших определяли пользователи Сети, вторую половину участниц — преджюри.

    В комиссии жюри были российский поп-исполнитель Дмитрий Маликов, модельер Игорь Чапурин, «Мисс мира-2018» Ксения Суханова, композитор Владимир Матецкий и другие.

    Победу в главном конкурсе красоты одержала 18-летняя студентка из Чувашии Юлия Полячихина, которая по окончании церемонии призналась, что не верит в произошедшее.

     

    Скажу одно, настроение на все 100????????????

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    «Самое главное, должны быть цель и стремление, все остальное — это некое добавление. Я выкладывалась на каждой репетиции на все 100%. И я верила, я шла к своей цели», — поделилась секретами успеха девушка, отвечая на вопрос о том, что необходимо для победы в таком конкурсе.

    Полячихина добавила, что теперь необходимо двигаться дальше и готовиться к другим конкурсам, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Автор: Дана Балан
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