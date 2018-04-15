Металлургические заводы ДНР начали поставки в Турцию, Иран и Сирию
Донецк, 15 апреля. Металлургические заводы Донецкой народной республики начали поставлять продукцию в несколько стран – Турцию, Иран и Сирийскую арабскую республику. Об этом написал советник главы ДНР Александр Казаков на своей странице в социальной сети Facebook.
Как сообщает Александр Казаков, на государственном предприятии «Юзовский металлургический завод» прошла очередная плавка в девять часов вечера в субботу, 14 апреля.
«Данная продукция предназначена для Турции, Ирана и Сирии. Законтрактовано на перспективу. Растет экономика Республики», — заявил советник главы ДНР.