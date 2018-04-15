Рябков напомнил Госдепу, что США контролировали уничтожение химоружия в Сирии

Москва, 15 апреля. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отреагировал на заявления представителя Госдепа США Хизер Нуэрт о том, что Россия якобы не содействовала уничтожению химоружия в Сирии.

Он напомнил, что весь арсенал химического оружия Сирии был уничтожен при строгом международном контроле в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе и США.

«Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чем не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — заметил он в интервью агентству ТАСС.

Напомним, с обвинениями в адрес России Нуэрт выступила в эфире телеканала FOX News 14 апреля. Речь шла о ракетном ударе США и союзников по Сирии. Атаку Вашингтон, Лондон и Париж оправдали инсценировкой химатаки в сирийском городе Дума, хотя никаких доказательств применения запрещенного вооружения там обнаружено не было, а Генштаб ВС РФ еще 13 марта сообщал о готовящейся в Думе провокации.

Россия не сдержала взятые на себя в 2013 году обязательства содействовать уничтожению запасов химического оружия в Сирии и переполнила чашу терпения Запада, заявила спикер Госдепа.

Делать такие заявления Нуэрт не помешало то, что именно благодаря российской дипломатии в 2013 году удалось разрешить кризис из-за использования химоружия в Восточной Гуте, тогда власти западных стран также обвинили в этом правительство Башара Асада.

10 сентября 2013 года после переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Валида Муаллема Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия. Рамочная договоренность об уничтожении сирийского химоружия была выработала Лавровым и занимавшим тогда пост госсекретаря Джоном Керри 14 сентября 2013 года.

Российская сторона принимала участие в обеспечении безопасности процесса ликвидации запрещенного вооружения. Для финансирования операции по нейтрализации отравляющих веществ Москва также перечислила два млн долларов США в целевой фонд ООН. Завершение процесса уничтожения химоружия, вывезенного из Сирии,ОЗХО подтвердила 4 января 2016 года.

Напомним, ракетный удар по Сирии США и союзники нанесли в ночь на 14 апреля. Атака, как заявили власти этих стран, стала ответом на якобы применение химического оружия в Думе.

Военные меры Вашингтона, Лондона и Парижа резко осудил президент России Владимир Путин, заявив, что произошедшее является актом агрессии. Кроме того, он указал на то, что атака США и союзников провоцирует новую волну беженцев из Сирии и региона в целом.