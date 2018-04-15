Американские СМИ опубликовали фото последствий ракетного удара по Сирии

Москва, 15 апреля. Телеканал CNN разместил спутниковые снимки сирийских объектов по производству химического оружия, которые попали под «успешный» ракетный удар США и их союзников. На кадрах можно увидеть последствия атаки.

Американцы совместно с Францией и Великобританией атаковали один объект на окраине Дамаска и еще два в провинции Хомс. По данным американского телеканала, первые фото сделаны еще 13 апреля, вторые — уже 14 апреля после атаки. Снимки объектов в Дамаске были сделаны 8 и 14 апреля, также до и после ракетного обстрела.

Следует отметить, что авиаудары США и их союзников по Сирии были не совсем «успешными», как утверждают сами американцы и ряд стран Запада. Согласно сведениям Минобороны РФ, сирийская армия, используя сохранившиеся с советских времен системы ПВО, сбила 71 из 100 ракет. Корреспондент ФАН также показал фотографии с места ракетного удара в сирийском Хомсе. На снимках видны осколки ракет, сбитых сирийской системой ПВО и вызванные ими разрушения. Кроме того, известно, что объекты в Хомсе, которые якобы применялись в химической программе, давно не использовались.

По данным Минобороны России, целью удара был также международный аэропорт Дамаска: все выпущенные по нему четыре ракеты оказались сбиты. Жертв среди военных и мирных жителей нет.



Как сообщил экс-командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, «успешного взаимодействия» армий США, Франции и Британии в САР не было — удар по Арабской республике был плохо согласован между странами.