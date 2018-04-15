Глава комитета нацбезопасности Ирана посетит Дамаск после ракетного удара по Сирии

Москва, 15 апреля. Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди посетит столицу Сирии — Дамаск.

Председатель комитета по национальной безопасности Ирана Алаэддин Боруджерди прибудет в Дамаск во вторник, 17 апреля. Цель визита иранского политика – обсуждение ситуации в Сирийской арабской республике после нанесенного ракетного удара коалиции США в ночь на субботу, 14 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентский источник.

В ночь на 14 апреля коалиция, возглавляемая США, нанесла ракетный удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Однако известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия. Известно, что в сирийской Думе инсценировали атаку на мирных жителей. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что организаторы инсценировки в сирийской Думе, которая была использована в качестве предлога для нанесения ударов, были арестованы.

Президент России Владимир Путин назвал действия США агрессией и подчеркнул, что действия Вашингтона «несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам».