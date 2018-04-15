Порошенко рассказал, как превратил ВСУ в «одну из лучших» армий Европы

Киев, 15 апреля. Президент Украины Петр Порошенко назвал армию страны «одной из самых эффективных в Европе». Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Украинский глава отметил, что в течение последних четырех лет армию страны удалось преобразовать в «одну из лучших в Европе».

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.



Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I — Петро Порошенко (@poroshenko) April 15, 2018

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в курсе контр-штурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты», — написал он.

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