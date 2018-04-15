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Украина
Порошенко рассказал, как превратил ВСУ в «одну из лучших» армий Европы
Украина
Порошенко рассказал, как превратил ВСУ в «одну из лучших» армий Европы
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    Порошенко рассказал, как превратил ВСУ в «одну из лучших» армий Европы

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    Порошенко рассказал, как превратил ВСУ в «одну из лучших» армий Европы

    Киев, 15 апреля. Президент Украины Петр Порошенко назвал армию страны «одной из самых эффективных в Европе». Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    Украинский глава отметил, что в течение последних четырех лет армию страны удалось преобразовать в «одну из лучших в Европе».

    «За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в курсе контр-штурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты», — написал он.

    Ранее киевская журналистка Валерия Бурлакова рассказала, что командование Вооруженных сил Украины выдает боевые потери в Донбассе за несчастные случаи.

    Автор: Дана Балан
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