Нацсобрание Франции проведет внеплановые дебаты из-за удара по Сирии

Париж, 15 апреля. Национальное собрание Франции 16 апреля проведет внеплановые дебаты из-за ударов по Сирии. Об этом в воскресенье сообщил в своем микроблоге социальной сети Twitter председатель нижней палаты французского парламента Франсуа де Ружи.

«Дебаты будут организованы, как я этого хотел, в понедельник в 17.00 (18.00 по московскому времени)», — написал политик.

Он отметил, что «это позволит правительству выразить свою точку зрения перед всеми депутатами, а всем парламентским группам представить свои позиции».

Напомним, массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики был нанесен, по данным министерства обороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в прошлую субботу. Согласно данным российского ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО советского производства удалось перехватить 71.

Президент России Владимир Путин назвал данный удар актом агрессии против суверенной страны, а также подчеркнул, что своими действиями коалиция США помогает террористам.