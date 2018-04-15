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Нацсобрание Франции проведет внеплановые дебаты из-за удара по Сирии
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    Нацсобрание Франции проведет внеплановые дебаты из-за удара по Сирии

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    Нацсобрание Франции проведет внеплановые дебаты из-за удара по Сирии

    Париж, 15 апреля. Национальное собрание Франции 16 апреля проведет внеплановые дебаты из-за ударов по Сирии. Об этом в воскресенье сообщил в своем микроблоге социальной сети Twitter председатель нижней палаты французского парламента Франсуа де Ружи.

    «Дебаты будут организованы, как я этого хотел, в понедельник в 17.00 (18.00 по московскому времени)», — написал политик.

    Он отметил, что «это позволит правительству выразить свою точку зрения перед всеми депутатами, а всем парламентским группам представить свои позиции». 

    Нацсобрание Франции проведет внеплановые дебаты из-за удара по Сирии

    Напомним, массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики был нанесен, по данным министерства обороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в прошлую субботу. Согласно данным российского ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО советского производства удалось перехватить 71.

    Президент России Владимир Путин назвал данный удар актом агрессии против суверенной страны, а также подчеркнул, что своими действиями коалиция США помогает террористам.

    Автор: Дана Балан
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