Военкор рассказал, как Сирия отпраздновала победу русского оружия над Западом

Дамаск, 15 апреля. Переживший ракетный удар США и союзников по Сирии Дамаск вечером 14 апреля напоминал город накануне встречи Нового года. Шумные толпы молодежи заявили, что празднуют победу русского оружия над Западом.

О том, как встречала субботний вечер столица Сирии, ставший очевидцем событий российский журналист Александр Коц. По его словам, ппо городу ездили украшенные российскими и сирийскими флагами колонны машин. Местные жители высыпали на центральные улицы, выкрикивая лозунги в честь лидера страны Башара Асада и президента РФ Владимира Путина, а военную полицию России на площади Омейядов приветствовали так, словно это настоящие рок-звезды, пишет он в своей колонке в газете «Комсомольская правда».

Мой репортаж о том, как сирия и сирийцы пережили этот день. Эксклюзив, фото и видео - по ссылке. https://t.co/j0JwDU6CIh



Вот так, к слову, выглядит в эти секунды город, подвергшийся массированному ракетному удару. Приветствуют, к слову, колонну российской военной полиции. pic.twitter.com/Cl3AYpki40 — Александр Коц (@sashakots) April 14, 2018

Когда Коц поинтересовался у молодых людей, что они празднуют, один из парней с коротким ирокезом на голове заявил в ответ: «Победу русского оружия и сирийского мужества над Западом».

Отметим, что сегодня о превосходстве российского вооружения над западным заявил и президент САР Башар Асад. На встрече с российскими парламентариями они рассказал, что американские «Томагавки» были сбиты советскими ракетами 70-х годов выпуска.

Напомним, вооруженные силы США, Британии и Франции ударили по Сирии в ночь на 14 апреля. Всего ими было выпущено более 100 крылатых ракет, 71 из них были успешно сбиты сирийской ПВО. В результате были ранены трое мирных жителей Хомса.

Президент РФ Владимир Путин резко осудил действия США и союзников, назвав атаку актом агрессии. Он подчеркнул, что поводом к ней стала инсценировка химатаки в Думе, хотя никаких доказательств использования запрещенного вооружения в этом городе обнаружено не было. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари накануне, выступая на экстренном заседании Совбеза, сообщил, что все организаторы этого «маскарада» в Думе уже арестованы и сделали признания на центральном телевидении.