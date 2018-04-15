Донбасс сегодня: бойцы ВСУ меняют оружие на выпивку, радикалы возобновили «Боевое сафари»

Донбасс, 15 апреля. ВСУ ударили по всем направлениям в ДНР, в ЛНР обострение на Светлодарской дуге. «Правый сектор»1 (запрещен в РФ) готовит пополнение и устраивает «Боевое сафари» на передовой. Украинские спецслужбы готовят диверсии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки территория Донецкой народной республики 20 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. Уже «стандартный набор» мин и гранат ощутили на себе жители 11 городов и поселков ДНР. В указанный период преобладал 120-мм калибр и автоматические гранатометы. Всего по ДНР выпущено более 430 боеприпасов.

В Луганской народной республике на фронте традиционно спокойнее, но не обошлось без нарушений перемирия. Киевские силовики трижды открывали огонь из гранатометов и 120-мм минометов на юго-западном направлении в районе Светлодарской дуги.

Групповая самоволка ВСУ

Разведка народной милиции ДНР сообщает о массовой «самоволке» в 57-й бригаде Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел на минувшей неделе. Пятеро «защитников» Украины оставили передовые позиции и отправились в поселок Первомайское, что в десяти километрах от северных окраин Донецка.

Мотивом этого массового исхода стало непреодолимое желание выпить. Силами военного правопорядка горе-бойцы были найдены и возвращены в расположение практически в бессознательном состоянии. Еще несколько дней потребовалось украинским военным «полицаям», чтобы найти оружие, которое самовольщики обменяли у местных жителей на спиртное. Как сообщают донецкие военные, навредить мирным жителям «освободители» не успели из-за быстрого перехода в измененное состояние сознания.

ВСУ разоружили украинских полицейских

Но жителям района шахты «Южная» в подконтрольном Киеву Дзержинске Донецкой области повезло значительно меньше. Трое военнослужащих 24-й бригады украинской армии Бутузов С. О., Крикота Б. М. и Дочило Р. И. пытались совершить мародерство, но были остановлены нарядом полиции, которую вызвал местный житель.

Будучи изрядно выпившими, бойцы разоружили наряд полиции, после чего потребовалось вмешательство военизированного подразделения СБУ. Сейчас «освободители» находятся под стражей украинских спецслужб.

«Боевое сафари» радикалов

Разведка ДНР получила данные о возобновлении подразделениями «Правого сектора» услуги «Боевое сафари». Эта услуга за большую сумму денег предоставляется человеку, который хочет пострелять в сторону населенных пунктов ДНР и автоматов, минометов или зенитных установок. За дополнительную оплату «туристу» могут дозволить и орудия помощнее.

Отмечается, что в «меню» отдельной строкой прописана стрельба из 100-мм пушки МТ-12. Наиболее востребована эта услуга у представителей украинских бизнес-кругов из западных областей Украины, которые приезжают в Донбасс «остыть» от повседневной рутины и «поохотиться на сепаров».

«Правый сектор» усиливает позиции

Кроме того, разведка Донецкой республики получила данные об усилении присутствия группировки радикалов на Донбассе. Для этих целей на полигонах в Полтавской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской областях начинаются месячные курсы подготовки националистов западными инструкторами. В июне натасканные западными спецами бойцы прибудут в зону конфликта для ведения активных боевых действий.

Кроме того, в настоящее время проходит доукомплектование подразделений организации. Пополнению подлежат 7-я резервная рота (дислокация в г. Хмельницкий, позывной командира — «Дракон»), 17-я резервная рота (батальон «Кремень», дислокация в Полтаве, позывной командира — «Бот»), 30-я резервная рота (дислокация в Киеве, позывной командира — «Дельта») и 23-я резервная рота (дислокация в Николаеве, позывной командира — «Гера»).

Игра украинских спецслужб «на опережение»

Очередные «оперативные данные» без указания мотивов и конкретных целей выдала украинская военная разведка. По сообщению разведглавка Минобороны, растиражированному украинскими СМИ, в ближайшее время «боевики ДНР» якобы планируют применить оружие против мирного населения в Тельмановском и Старобешевском районах республики.

Еще раз отметим, что мотивами и целями «террористов» украинские спецслужбы не порадовали. А теперь проанализируем ситуацию. В течение всей прошлой недели и ранее разведка ДНР сообщала о планах Киева по заброске диверсионно-разведывательной группы из состава 8-го полка сил спецопераций на территорию республики для проведения диверсий и терактов. Речь шла о Горловском и других прифронтовых направлениях. Указанные в сообщениях ГУР МОУ районы также граничат с линией фронта.

Теперь вспомним, что ровно за два дня полковник Эдуард Басурин предупреждал о возможном прорыве диверсантов под Горловкой, который и состоялся 8 апреля, при этом ВСУ понесли ощутимые потери. Анализируя свершившиеся факты, накладывая их на сообщения республиканской разведки и основываясь на данных украинской стороны, приходим к выводу, что в ближайшее время силы спецопераций украинских силовиков с высокой долей вероятности могут провести диверсии в указанных районах, применив по мирным жителям оружие. Цель вполне ясна — явить миру «террористическую сущность» ДНР и получить очередной предлог для «освобождения» подконтрольных республике территорий.

А нынешние сообщения украинской разведки — это контринформационная кампания и подготовка общественного мнения к будущим жертвам среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.