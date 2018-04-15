Король Саудовской Аравии возложил на Иран ответственность за обстрелы из Йемена
Дахран, 15 апреля. За запускаемые из Йемена по территории королевства баллистические ракеты ответственен Иран, заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
«Эти ракеты, которые запускаются с территории Йемена, изготовлены в Иране», — сказал саудовский монарх в своем приветственном слове на саммите ЛАГ (Лига арабских государств), который проходит сегодня в городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирийской республике.
В ходе своей речи король полностью возложил «всю ответственность за продолжающийся в Йемене кризис и страдания йеменского народа на проиранское движение «Ансар Алла».
Напомним, несколько дней назад система ПВО Саудовской Аравии сбила над Эр-Риядом две баллистические ракеты, выпущенные повстанцами-хуситами с территории Йемена.