Битва за Багамы: дзюдоисты из 16 стран борются в Петербурге за путевку на первенство мира. ФАН-ТВ

Представители 16 стран, а так же 115 российских спортсменов собрались на Кубок Европы по дзюдо.

Юниоры до 21 года разных весовых категорий года вышли на татами, чтобы доказать свое мастерство.

«На сегодняшний день это рейтинговое мероприятие, которое является отборочным на первенство мира. Нам очень приятно, что, несмотря на различные неблагоприятные политические события, у нас присутствуют и Япония, и Англия, и Финляндия, а также страны ближнего зарубежья», — рассказывает президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга Игорь Сидоркевич.

Алина Гусейнова в соревнованиях такого высокого уровня участвует впервые. Она боролась за первое место с представительницей Азербайджана. Нашей дзюдоистке удалось одержать победу.

«Конечно же, было тяжело. Финальные [соревнования] еще тяжелее, и я первый раз боролась с азербайджанкой. Это не страшно, просто настраиваешь себя на борьбу и, когда выходишь, главное сконцентрироваться и слушать только тренера, не отвлекаться ни на что, тогда все получится», — считает победительница соревнования.

Участник из Дагестана Имам Ибрагимов совсем недавно боролся в Португалии. Здесь юноша рассчитывал на серебряную награду, но завоевать удалось только бронзу. Соперник из Азербайджана оказался сильнее.

«Поначалу я расстроился, было обидно, потому что до этого один кубок выиграл, и здесь второй. Думал, все нормально пройдет, но азербайджанец оказался крепким орешком. Тренер настроил на остальные схватки, сказал: «Давай! Не раскисай!» и пришлось выложиться», — делится впечатлениями бронзовый призер чемпионата.

Всего за кубок Европы боролись 258 спортсменов. Сильнейшие, конечно, получили награды. Но, кроме того, итоги этих соревнований открывают дорогу на состязания мирового уровня.

Дзюдоисты, показавшие лучшие результаты на Кубке Европы, отправятся на Первенство мира, которое будет проходить на Багамских островах в октябре.