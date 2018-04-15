СМИ: Золото отбирает у биткойна звание безопасного актива‍ благодаря угрозам Трампа

Москва, 15 апреля. Нестабильность, которая наблюдается на валютных и криптовалютных рынках, заставила инвесторов вновь обратиться к золоту. Так, звание наиболее безопасного актива перешло от биткойна к золоту.

Эксперты отметили, что на этой неделе цена золота составила 1369,4 долларов за унцию, что является максимумом с августа 2016 года. Цена на золото возросла на фоне нестабильности валютных рынков, которая вызвана в том числе угрозами американского президента Дональда Трампа нанести удар по Сирийской арабской республике. Отметим, что вырос курс биткойна до восьми тысяч долларов. Таким образом, биткойн восстановил позиции по состоянию на конец марта.

По мнению многих экспертов, биткойн уступил звание самого безопасного актива золоту, сообщает «Коммерсантъ». Так, в момент нестабильной ситуации инвесторы по-прежнему вкладываются в золото.