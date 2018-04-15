Токио, 15 апреля. Американские и японские власти не согласятся на вариант пошаговой денуклеаризации, который может быть предложен Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, план КНДР по денуклеаризации не устроил Японию и США, поэтому данная ситуация будет обсуждаться на встрече главы японского правительства Синдзо Абэ и американского лидера Дональда Трампа в рамках официального визита Абэ во Флориде.

Ожидается, что премьер-министр Японии подтвердит свою позицию относительно продолжения оказания «максимального давления» на Пхеньян для того, чтобы добиться «полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации» полуострова, а также обратится к главе Белого дома с просьбой повлиять на процесс ликвидации всех северокорейских ракет, которые способны достичь территории Японии.

Напомним, ранее американский президент Трамп заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут состояться в мае или начале июня текущего года.